Därför fascinerar Collector

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Veckans stora samtalsämne i finansbranschen är givetvis vad som händer med Collector Bank.

Det började med att Collector avslöjade att man gör kreditförlustreservering på 800 miljoner kronor och att storägaren Erik Selin tar över som ordförande efter grundaren Lena Apler. Bolaget avslöjade även att man gör en förlust på 670 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Collector aviserar dessutom en garanterad företrädesemission på cirka 1 miljard kronor.

Reporter Sara Johansson fick tag på Erik Selin direkt efter rapporten. Hon talade i telefon med Erik Selin när flasharna om att Collectors aktiekurs föll med över 20 procent och fick ta del av Erik Selins spontana och förvånade reaktion när marknaden fällde sin dom över bolaget. "Vi kommer aldrig mer att ta in pengar"

Kanske ska man vara återhållsam med att lova att ”aldrig mer behöva ta in pengar”?.

Realtids reporter och krönikör Torbjörn Isacson skrev en kommentar där han resonerar klokt om hur hyllade fastighetskungen Erik Selin nu för första gången tvingas arbeta i ett tuffare klimat. Efter alla framgångar och rusande börskurser på fastighetsbolagen tycks Erik Selin ha väldigt mycket pengar över att investera i saker som ligger allt längre från hans kärnkompetens, fastigheter.

Realtids Per Agerman följde upp med en läsvärd kommentar, där han drog paralleller till vad som hände med HQ Bank och resonerade kring hur Finansinspektionen skulle kunna agera med sanktioner mot Collector. Kommentaren blev mycket citerad och en de mest lästa artiklarna på Realtid under veckan.

Även krönikör Per Lindvall tog sig an Collectors affärsmodell i en klargörande kommentar. Per Lindvall resonerar kring att den statliga inlåningsgarantin gett – alltför – billig och säker inlåningsgaranterad inlåning från allmänheten

Jag tror att historien om Erik Selin och Collector lockar till så mycket läsning för den har det mesta. En selfmade fastighetsmiljardär som hyllats som geni. Han tjänar så oerhört mycket pengar att han inte verkar veta vad han ska göra med alla vinster. Så han börjar investera i massa nya branscher och tillgångar, som fintech. Och det verkar ju betydligt roligare att vara med och disrupta de gamla stela bankerna än att gneta på med fastighetsaffärernas räntesnurror. Och så plötsligt går en av de nya investeringarna, Collector, otroligt dåligt. Den kan till och med komma att krascha som HQ Bank. ”Geniet” Erik Selin är plötsligt i ett nytt läge, mediedramaturgin som säger att den som blåsts upp och hyllats med tiden måste skjutas ned är igång.

Och då har jag inte ens nämnt Isabella Löwengrip, exflickvännen, som även hon bidragit till att förändra och förstärka den offentliga bilden av Erik Selin. Han är inte bara en kompetent fastighetsgubbe från Göteborg.

Räkna med en spännande fortsättning.

***

Jag hoppas att börsen stiger med 35 procent i år igen. Tyvärr är jag gammal nog att minnas börskrascherna vid sekelskiftet och 2008. Och det var lite så här då med, särskilt 1999. Folk som aldrig visat intresse för aktier börjar trada som om det inte fanns en morgondag, vissa aktier stiger med 5-10 procent om dagen i veckor.

Och visst, jag utesluter inte att det är annorlunda den här gången. Det finns bra argument, låga räntor, digitaliseringen, för att det faktiskt kan vara så.

Men det är precis i såna här lägen någon tänder ljuset och musiken tystnar. Den starka bålen är plötsligt slut. Just sayin.

***

Mer fintech: Tidigare under veckan rapporterade redaktionschef Sverker Brundin om Tinks jättemission.

***

Sara Johansson avslöjade att Refaat el-Sayed har valt att återkalla sin talan mot Kanter Advokatbyrå som stämdes på 3,5 miljoner kronor.

***

Jag skryter ju närmast orimligt över alla våra grejer, sorry för det. Men vi på Realtid har haft en riktigt stark vecka med bra nyheter och läsvärda kommentarer. 75 000 unika besökare den gångna veckan håller med mig. Tack för att ni läser, tipsar och delar våra artiklar! Med tanke på att vi inte riktar oss mot allmänheten utan finansbranschen är det mycket starka siffror.

***

Nu är det bara dagar kvar av EFN:s börslunch, jag kommer verkligen att sakna programmet. Det ska bli spännande att se vad ägaren Handelsbanken och EFN kommer med för nytt format, men det är väl ändå mycket troligt att det blir ett program med mindre börsfokus. Jag gissar att Placera ser en möjlighet att flytta fram sina positioner.

***

Tydligen tror fiken på Kungsholmen på en superstark avslutning på Q1 när EFN:s Gabriel Mellqvist börjar arbeta på Dagens Industri.

***

Måste erkänna att jag har en rätt vag uppfattning om vem den till ”Årets Svensk” utsedde Jens Ganman är. ”Boomer-varning” på den, jag vet. En helt ovetenskaplig undersökning i min omgivning visar dock att jag är långt från ensam om denna kunskapslucka.

Borde inte Greta Thunberg ha legat rätt bra till? Kanske ett för enkelt och ”politiskt korrekt” val för juryn.

***

Minns ni förresten att ”mobillådan blev Årets julklapp?” Leker ni fortfarande med era lådor? Eller var det så att ingen fick ”Årets julklapp”?

***

Per Lindvall skriver, som ni vet, som bäst när han är lite arg. Och det var han uppenbarligen när han skrev om Sveaskog och gröna obligationer.

***

Krönikör Claes Folkmar har skrivit intressant om läget på statliga pensionsbjässen första AP-fonden, AP1, där det har hänt mycket på slutet. Claes Folkmar är inte orolig utan tycker att AP1 verkar gå efter de lagar och regler man är satta att följa.

***

I söndagens karriärintervju har Olof Ehrs intervjuat förvaltaren och fondentreprenören Eric Strand. Missa inte intressant läsning om en man går sin egen väg i finansbranschen. Finns som vanligt att läsa på sajten från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!