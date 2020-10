Kindred gör omvänd vinstvarning

Stark intäktstillväxt kombinerat med lägre investeringar i marknadsföring och fokus på kostnadskontroll bidrog till att det underliggande resultatet (EBITDA) ökade kraftigt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kindreds tredje kvartal visar på en betydande förbättring med ett spelöverskott på cirka 280 miljoner GBP (Kv 3-2019: 226.0 miljoner GBP), vilket är en ny rekordnivå för bolaget. Detta motsvarar en årlig tillväxt på 24 procent. Aktien rusar med knappt 8 procent på nyheten.

Bruttomarginalen inom sportspel efter ”fria vad” var drygt 8 procent (under både det långsiktiga genomsnittet och tredje kvartalet 2019), men motverkades av en fortsatt stark aktivitetsnivå i hela verksamheten.

Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2020 beräknas ligga inom intervallet 73-75 miljoner GBP (Kv 3-2019: 37,2 miljoner GBP), vilket är högre än nuvarande konsensus. Den starka intäktstillväxten, i kombination med Kindreds lägre investeringar i marknadsföring på grund av covid-19 och fortsatt fokus på övriga rörelsekostnader, är de viktigaste faktorerna som lett till ökningen av EBITDA.

Nivån på marknadsinvesteringar var ovanligt låg i juli till följd av covid-19, men har återgått till nivåer något under det långsiktiga genomsnittet under andra halvan av tredje kvartalet. Som en konsekvens av detta uppgick marknadsföringskostnaderna till cirka 21 procent av spelöverskottet under kvartalet.

Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,65 miljoner vilket var en ökning med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 6 november 2020.