Triton stäms på 14 miljoner efter padelfiasko

Det handlar om Ruth Kleckow, tidigare chef för Tritons konsumentavdelning, som har stämt företaget på motsvarande 14 miljoner kronor, uppger Handelsblatt.

Under pandemin blomstrade padel som sport, vilket fick riskkapitalbolaget att satsa stort genom att skapa Ledap Group hösten 2021. Ledap fungerade som ett paraply för över 30 padelaktörer, där bland annat We Are Padel ingick.

Förväntningarna var höga, men satsningen blev ett ekonomiskt bakslag. Enligt Handelsblatt förlorade Triton cirka 300 miljoner euro i projektet.

Underminerades

Den svenske racingföraren Marcus Ericsson var en tidig investerare i We Are Padel, men sålde tillbaka sitt innehav till Triton redan samma år. Ett klokt beslut, då We Are Padel ansökte om rekonstruktion bara ett år senare.

Misslyckandet ledde till att Triton stängde sin konsumentavdelning. Kleckow menar dock att hennes roll underminerades under processen och kräver nu 1,23 miljoner euro i ersättning samt ytterligare 240 000 euro i bonus.

Målet behandlas i domstol i Frankfurt. Triton har inte kommenterat fallet offentligt.

