Amerikanen Hopwood DePree lämnade Hollywood för att rädda sina förfäders förfallna gods i norra England. Han trodde att ett avtal med kommunen gav honom rätt att köpa det för en symbolisk summa, motsvarande drygt tolv kronor. Nu har High Court slagit fast att villkoren aldrig uppfylldes.
Skulle köpa 600 år gammal herrgård för ett pund – förlorade i domstol
Hopwood Hall i Middleton utanför Manchester byggdes på 1420-talet. Släkten Hopwood bodde där i omkring 500 år. Efter att båda manliga arvingar stupat i första världskriget lämnade familjen godset på 1920-talet. Byggnaden har sedan dess bytt ägare flera gånger och förfallit. Sedan 1990-talet ägs den av Rochdales kommun.
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Hopwood DePree, som växte upp i Michigan, hittade herrgården 2013 när han släktforskade på nätet. Hans gren av familjen hade emigrerat till Amerika på 1700-talet. Han besökte godset och fann det nära kollaps.
Ett pund – med villkor
År 2017 tecknade DePree ett optionsavtal med kommunen. Enligt Local Government Lawyer gav avtalet honom rätt att köpa byggnaden för en nominell summa. Villkoret var att han kunde visa upp en kommersiellt bärkraftig affärsmodell som säkrade husets framtid, samt ett detaljerat bygglov.
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DePree flyttade till England, samlade frivilliga från orten och dokumenterade arbetet på Youtube. År 2022 fick han bygglov för att göra om huset till en evenemangs- och hotellanläggning. Planen omfattade enligt Britbrief bland annat ett hotell med 25 rum och lokaler för bröllop.
Han har uppgett att han lagt över 750 000 pund på restaureringen, enligt ITV. För The Times uppger han att summan nu är en miljon pund, motsvarande runt 133 miljoner kronor.
Kommunen drog sig ur
Avtalet förnyades fyra gånger. I slutet av oktober 2024 valde kommunen att låta det löpa ut. Enligt kommunen hade DePree inte presenterat någon kommersiellt hållbar plan. Kommunen hänvisade även till brister i säkerheten och stängde området. Omkring 4 000 personer skrev under en namninsamling för att låta DePree och de frivilliga fortsätta.
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DePree stämde kommunen i High Court. Han hävdade att han uppfyllt sin del av avtalet och att kommunen var bunden av sina beslut från 2017. Under den två dagar långa rättegången i Manchester hävdade kommunens ombud att avtalet ställde upp fyra villkor. Om ett enda inte var uppfyllt kunde köpoptionen inte utnyttjas.
Domaren gick på kommunens linje
I början av oktober ogillade domaren David Hodge stämningen. Enligt BBC fann han att villkoren för att äganderätten skulle övergå inte var uppfyllda.
Kommunen säger i ett uttalande att den är nöjd med domen. Den beklagar att en kostsam rättsprocess tagit tid och pengar som hellre borde ha gått till själva byggnaden. Kommunen och myndigheten Historic England har tillsammans lagt mer än 1,6 miljoner pund på herrgården sedan 2017. Förstudier om husets framtid är klara, enligt kommunen.
DePree kallar domen ”oerhört nedslående” och ett hårt slag mot lokalsamhället och hans anhängare. Han säger att han och hans team redan utreder sina juridiska alternativ.