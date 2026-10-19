Skulle köpa 600 år gammal herrgård för ett pund – förlorade i domstol

Hopwood Hall i Middleton utanför Manchester byggdes på 1420-talet. Släkten Hopwood bodde där i omkring 500 år. Efter att båda manliga arvingar stupat i första världskriget lämnade familjen godset på 1920-talet. Byggnaden har sedan dess bytt ägare flera gånger och förfallit. Sedan 1990-talet ägs den av Rochdales kommun.

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Hopwood DePree, som växte upp i Michigan, hittade herrgården 2013 när han släktforskade på nätet. Hans gren av familjen hade emigrerat till Amerika på 1700-talet. Han besökte godset och fann det nära kollaps.

Ett pund – med villkor

År 2017 tecknade DePree ett optionsavtal med kommunen. Enligt Local Government Lawyer gav avtalet honom rätt att köpa byggnaden för en nominell summa. Villkoret var att han kunde visa upp en kommersiellt bärkraftig affärsmodell som säkrade husets framtid, samt ett detaljerat bygglov.

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DePree flyttade till England, samlade frivilliga från orten och dokumenterade arbetet på Youtube. År 2022 fick han bygglov för att göra om huset till en evenemangs- och hotellanläggning. Planen omfattade enligt Britbrief bland annat ett hotell med 25 rum och lokaler för bröllop.

Han har uppgett att han lagt över 750 000 pund på restaureringen, enligt ITV. För The Times uppger han att summan nu är en miljon pund, motsvarande runt 133 miljoner kronor.