Lufthansa stoppade judiska passagerare – får rekordböter

Incidenten inträffade i maj 2022 under en resa från New York till Budapest via Frankfurt och har beskrivits som religiös diskriminering.

Myndighetens utredning fann att passagerarna, varav de flesta var ortodoxa judar, behandlades som en enhet och nekades ombordstigning på grund av ”ett fåtal individers påstådda misskötsel”, enligt Wall Street Journal.

Under resans första etapp ska besättningen ha uppmanat passagerarna att bära ansiktsmask och undvika att samlas i gångarna. Enligt DOT följde de flesta instruktionerna, men trots detta nekades de vidare resa.

”Förvirrade och upprörda”

När flygpersonalen i Frankfurt kallade upp namnen på dem som fick följa med på den fortsatta resan, lämnades 128 personer kvar på flygplatsen ”förvirrade och upprörda”, rapporterar New York Times.

En video från händelsen visar en Lufthansa-anställd som säger till en upprörd man: ”Det var judiska personer som ställde till det.” Till detta svarade mannen: ”Så alla judar är förbjudna att flyga med Lufthansa idag?” varpå hon bekräftade att detta gällde ”just för denna flygning”.

Transportminister Pete Buttigieg understryker allvaret i DOT:s beslut.

”Ingen ska utsättas för diskriminering när de reser”, säger han och fortsätter:

”Dagens åtgärd sänder ett tydligt budskap till flygindustrin om att vi är redo att utreda och agera när passagerares rättigheter kränks.”

