Haptikbolaget Taction kräver ränta, extra skadestånd och en löpande avgift på varje Iphone och Apple Watch tills patenten löper ut 2035. Det skulle lägga miljarder ovanpå den rekordstora domen på 5,7 miljarder dollar.
Apple kan tvingas betala för varje Iphone till 2035
Det lilla San Diego-bolaget Taction Technology har begärt att en federal domstol i Kalifornien lägger till skadestånd och ränta ovanpå den jurydom på drygt 5,7 miljarder dollar som Apple fick i september. Det rapporterar Reuters.
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Men kraven går längre än så. Av inlagan framgår att Taction vill ha en löpande licensavgift för varje Iphone och Apple Watch som säljs i USA tills patenten löper ut den 24 september 2035.
Nya modeller dras in
Kravet gäller även Apples senaste produkter. Iphone 18 Pro, 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 och Apple Watch Ultra 4 ska omfattas, enligt Taction, trots att modellerna inte prövades i rättegången.
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Tactions tekniska expert har tagit isär de nya enheterna. Enligt honom är vibrationsmotorn Taptic Engine i allt väsentligt densamma som i förra generationen.
Taction vill också att Apple redovisar sin försäljning varje kvartal och betalar inom 30 dagar.
Avgiften ska härledas ur juryns dom, i form av ett belopp per såld enhet. Beloppen är maskerade i den offentliga versionen av inlagan.
Använder Apples egna argument
Taction stödjer sig delvis på Apple självt. När Apple var den vinnande parten mot Samsung hävdade bolaget att löpande royalty ska gälla även produkter som är ”inte mer än marginellt annorlunda” än de som fällts.
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I ett annat patentmål godtog Apple i princip en sådan avgift på nyare Iphone-modeller, enligt inlagan.
Ränta kan passera miljarden
Taction kräver också ersättning för försäljningen från slutet av mars fram till dom, eftersom juryns belopp bara täcker april 2021 till 28 mars 2026. Till det kommer ränta enligt Kaliforniens lagstadgade sats på sju procent.
”Att juryns skadestånd är stort är inget skäl att hålla inne räntan”, skriver Taction till domstolen.
Reuters bedömer att räntan kan lägga till åtminstone hundratals miljoner dollar. Den kan bli betydligt mer. Räntan räknas kvartal för kvartal från april 2021. Om skadeståndet fördelas jämnt över perioden landar den, enligt Realtids överslag, på drygt en miljard dollar.
Ovanpå det begär Taction ränta på hela beloppet från domen tills Apple betalar, i dag 4,45 procent.
Apple: Bygger på gissningar
Juryn i San Diego fann i september att Taptic Engine i Iphone och Apple Watch gör intrång i två av Tactions patent. Intrånget bedömdes inte som avsiktligt, vilket gör att Taction inte kan begära att skadeståndet höjs, skriver TNW.
Apple förnekar intrång och har aviserat överklagande. Förra veckan begärde bolaget att domaren Todd Robinson river upp domen.
Apple hävdar att Taction aldrig visade vad tekniken var värd, och att Tactions skadeståndsexpert stängdes ute från att vittna, enligt 9to5Mac.
Masimo fick 29 procent i ränta
Masimo-målet visar vad räntan kan betyda. I oktober ålades Apple att betala 184,2 miljoner dollar i ränta till medicinteknikbolaget Masimo, ovanpå en jurydom på 634 miljoner dollar. Taction lutar sig uttryckligen mot det beslutet.
Samtidigt är det långt ifrån säkert att pengarna betalas ut. En jurydom på 2,18 miljarder dollar mot Intel 2021 underkändes senare.
Patentstrider är vardag för Apple, som bland annat stämt Ericsson och själv stämts av svenska Neonode.