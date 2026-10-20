Apple kan tvingas betala för varje Iphone till 2035

Det lilla San Diego-bolaget Taction Technology har begärt att en federal domstol i Kalifornien lägger till skadestånd och ränta ovanpå den jurydom på drygt 5,7 miljarder dollar som Apple fick i september. Det rapporterar Reuters.

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Men kraven går längre än så. Av inlagan framgår att Taction vill ha en löpande licensavgift för varje Iphone och Apple Watch som säljs i USA tills patenten löper ut den 24 september 2035.

Nya modeller dras in

Kravet gäller även Apples senaste produkter. Iphone 18 Pro, 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 och Apple Watch Ultra 4 ska omfattas, enligt Taction, trots att modellerna inte prövades i rättegången.

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Tactions tekniska expert har tagit isär de nya enheterna. Enligt honom är vibrationsmotorn Taptic Engine i allt väsentligt densamma som i förra generationen.

Taction vill också att Apple redovisar sin försäljning varje kvartal och betalar inom 30 dagar.

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Avgiften ska härledas ur juryns dom, i form av ett belopp per såld enhet. Beloppen är maskerade i den offentliga versionen av inlagan.