Bluffhotell och bedrägerier – Booking.com kan få EU-böter på 15 miljarder

Falska hotell, bedragare som kapar bokningar och annonser som inte ser ut som annonser. Nu inleder EU-kommissionen en formell granskning av Booking.com. Om resejätten brutit mot reglerna riskerar den böter på upp till sex procent av sin globala årsomsättning.

EU-kommissionen har fått nog – riskerna med att blåsas när man bokar hotell är för stora. I ett besked på onsdagen meddelar kommissionen att Booking.com ska granskas enligt EU förordning om digitala tjänster, DSA.

Misstanken är att världens kanske mest välkända hotellbokningsplattform inte har gjort tillräckligt för att skydda sina användare mot bedrägerier.

Bluffhotell och kapade bokningar

Utredningen kretsar kring tre problem.

Det första gäller falska boendeannonser. Bedragare kan exempelvis annonsera ut fastigheter som inte existerar, eller utge sig för att äga bostäder som tillhör någon annan.

Det andra handlar om bedrägerier som utnyttjar Booking.coms egna kommunikationskanaler.



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Genom tillgång till bokningsuppgifter eller kapade hotellkonton kan bedragare skicka till synes trovärdiga meddelanden till resenärer. Ofta handlar det om påstådda problem med betalningen – och en uppmaning att omedelbart betala igen.

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EU vill nu undersöka om Booking.com har tillräckliga skydd mot att kunduppgifter och meddelandefunktioner används på det sättet.

Enligt The Register, som talat med företrädare för EU-kommissionen, rapporterade Booking.com redan 2024 en kraftig ökning av resebedrägerier. EU-företrädare beskriver de omfattande bedrägeriproblemen som en viktig anledning till granskningen.

Betala mer – synas bättre

Men det är inte bara bedragarna som intresserar Bryssel. EU-kommissionen ifrågasätter också hur Booking.com presenterar sina sökresultat.

Hotell kan betala högre provision för att få en mer framträdande placering på plattformen. Problemet är att konsumenterna inte alltid tydligt kan se vilka placeringar som är betalda.

Det vill EU nu granska.





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Skillnaden är viktig. Ett hotell som ligger högt i sökresultatet kan göra det för att det motsvarar resenärens önskemål – eller för att hotellet har betalat extra för synligheten. Enligt EU regler ska användarna kunna förstå när de tittar på reklam och vem som betalat för den.

Riskerar miljardböter

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Granskningen sker enligt EU Digital Services Act, som ställer särskilt höga krav på de största digitala plattformarna. Om Booking.com konstateras ha brutit mot reglerna kan företaget drabbas av böter på upp till sex procent av sin globala årsomsättning, rapporterar Reuters.

Det är ett potentiellt kännbart ekonomiskt hot mot koncernen bakom bokningsplattformen. Med Booking Holdings årsomsättning på 26,9 miljarder dollar 2025 skulle den maximala boten motsvara omkring 15 miljarder kronor.

EU teknikansvariga Henna Virkkunen framhåller i kommissionens pressmeddelande att européer ska kunna boka sin semester utan att behöva vara rädda för att bli lurade.

Booking.com uppger att bolaget samarbetar fullt ut med myndigheterna och att arbetet mot bedrägerier är prioriterat, enligt Wall Street Journal.