Iskall respons för Advanced Soltechs erbjudande

Realtid kunde i en granskning på torsdagen visa att risken är skyhög i Advanced Soltech, som nu ska särnoteras från Soltech Energy. Uppenbarligen har en stor del av Soltechs uppåt 70 000 aktieägare dragit samma slutsats. I ett pressmeddelande skriver bolaget att knappt 3,6 miljoner aktier i Advanced Soltech förvärvats med stöd av inköpsrätter, vilket motsvarar cirka 49 procent av erbjudandet, som löpte ut på onsdagen. Därtill mottogs anmälningar om köp av 900 000 aktier utan inköpsrätter, vilket gör att cirka 62 procent av aktierna tecknats. Därmed tvingas garanterna, Isac Brandberg AB och stiftelsen The World We Want, uppfylla sina garantiåtaganden om totalt 50 miljoner kronor. Det motsvarar drygt 25 procent av erbjudandet. För detta har garanterna fått en ersättning på 6 procent.

Det gör också att de befintliga huvudägarna i Advanced Soltech, det First North-noterade Soltech Energy och kinesiska Advanced Solar Power Hangzou Inc, tvingas teckna resterande andel av aktierna, eller 17 procent av erbjudandet.

Därmed tillförs Advanced Soltech 196 miljoner kronor, eller snarare 176 miljoner efter kostnaderna för emissionen. Det ska täcka behovet av rörelsekapital under ett år, enligt prospektet.

Det låga intresset till trots utstrålar både Advanced Soltechs och Soltech Energys vd:ar optimism i pressmeddelandet.

Advanced Soltechs vd Max Metelius skriver att ”Som vd för Advanced Soltech är jag stolt och glad över det stora intresse som visats för bolaget under noteringsprocessen, vilket innebär en stor tillgång för vår framtida tillväxtresa. Advanced Soltech har en väl upparbetad kompetens och är idag en etablerad aktör på världens största solenergimarknad, vilket tillsammans med vår notering skapar en solid plattform för att fortsätta växa enligt plan. Det är med stort nöje som jag välkomnar de nya aktieägarna på vår fortsatta resa.”

Stefan Ölander, vd på Soltech Energy, skriver att ”Jag är glad och stolt över att Advanced Soltech nu står på egna ben. Nu får båda bolagen förutsättningar att bygga bästa möjliga värde på sina respektive marknader.”

Handel i Advanced Soltech inleds på First North fredagen den 29 oktober.

Carnegie och DNB Markets är joint global coordinators i erbjudandet.

