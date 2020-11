H&M ökar i Renewcell inför planerad börsnotering

H&M Fashion, befintlig delägare i Renewcell, har åtagit sig att teckna aktier till ett värde av 81 miljoner kronor när Renewcell genomför en nyemission om 800 miljoner kronor inför en planerad börsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande. Teknikföretaget Renewcell kommercialiserar en dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen textil. Produkten, som Renewcell är först i världen att kommercialisera, ska bidra till att göra klädindustrin mer hållbar genom att stänga kretsloppet för cellulosabaserade textilier (bomull eller viskos) och därmed göra det cirkulärt. Klädvarumärken H&M och Levi’s har lanserat klädesplagg producerade i textilier från Renewcells massaprodukt Circulose. Bolaget planerar nu att bygga en ny fabrik belägen i lokaler i SCA:s pappersbruk i Ortviken med en årlig produktionskapacitet om 60 000 ton lufttorr massa. Installationen av maskiner planeras att starta under det tredje kvartalet 2021 och vara klar under det första kvartalet 2022.

– Renewcell har haft en fantastisk utveckling under det senaste året. Trots pandemin har vi lyckats lansera Circulose® tillsammans med två globala varumärken, validerat processens skalbarhet, tecknat ett branschunikt leveransavtal med en ledande viskosproducent och säkrat en ideal etableringsort hos SCA Ortviken. Allt är nu förberett för att snabbt öka vår kapacitet att leverera en produkt i stor skala till klädindustrin som är i stort behov av omställning till ny hållbar råvara. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet leverera på våra tillväxtplaner och bygga Renewcell till en stor och lönsam massaproducent, säger Patrik Lundström, vd för Renewcell, i en skriftlig kommentar.

Andra institutionella investerare inkluderar fonder förvaltade av Capital World Investors (130 miljoner kronor), AMF Fonder (75), Handelsbanken Fonder för förvaltade fonders räkning (75) och Swedbank Robur (75) och Familjen Norlin genom Girincubator AB (5). Personer i Renewcells ledning och styrelse har tecknat sig för aktier till ett värde om sammanlagt 3 miljoner kronor. För att täcka eventuell övertilldelning har befintliga delägaren Girindus Investments åtagit sig att sälja befintliga aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av emissionen, motsvarande ett värde om cirka 120 miljoner kronor.

Nordea har agerat Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner, Pareto Securities Joint Bookrunner, Advokatfirman Vinge legal rådgivare till Renewcell och White & Case Advokat legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners. Avanza agerar Retail Manager.