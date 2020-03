Här är branschens bästa aktörer

Söderberg & Partners presenterar idag bolagets årliga trafikljusrapport som utser finansbranschens bästa aktörer under 2019. Nytt för i år är kategorin “hållbara sakförsäkringar”.



– 2019 var ett gott år för spararna och de allra flesta har fått en god avkastning i sina portföljer. Våra analyser och rekommendationer har också fallit ut väl, de produkter som vi tilldelat grönt betyg har presterat bättre än produkter med rött betyg både inom livbolag, fondförsäkringar och fonder under 2019. Framåt ser vi en fortsatt utveckling mot alternativa tillgångsklasser i många produkter, och utvecklingen inom hållbarhet fortsätter starkt, säger Kajsa Brundin, chef för Investment Management på Söderberg & Partners, i en kommentar.



SPP Fonder koras till årets fondbolag 2019. Läs veckans intervju med Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder, om bolagets framgångsår här.

"Bolaget hade en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder valdes till Top Picks under året. SPP är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut”, skriver Söderberg & Partners i motiveringen.



Skandia koras till årets livförsäkringsbolag. Motiveringen lyder:



"Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2019 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg under samtliga kvartal tack vare sin finansiella styrka och väldiversifierade portfölj. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.”



Länsförsäkringar blir årets fondförsäkringsbolag.



"Bolaget har presterat med jämn och hög kvalitet inom fondselektering och har goda resultat även inom våra andra analysområden. Utöver de resultaten bidrar bolagets kundvänlighet och transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag”, står det i motiveringen.



Handelsbanken Fonder blir Årets hållbara aktör 2019 inom hållbara investeringar.



"Handelsbanken har gjort en hållbarhetsresa från incidentbaserat till proaktivt påverkansarbete. Förutom ett dedikerat hållbarhetsteam har de även förankrat sin hållbarhetsanalys i förvaltningen, vilket lyfter hållbarhetsnivån i alla fonder som erbjuds spararen”, skriver Söderberg & Partners.



If utses till årets hållbara aktör inom hållbara sakförsäkringar.



"If visar på en god förståelse för hur miljö och försäkringsbranschen samverkar. Genom att erbjuda kunder miljöanpassade och skadeförebyggande åtgärder samt optimera resursanvändningen i skadereglering bidrar bolaget till en cirkulär ekonomi”, står det i motiveringen.



Hela rapporten hittar du här.

