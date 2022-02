Det beskedet gav finansminister Christos Staikouras till Reuters på måndagen.



Under sin decennielånga finanskris fick landet mer än 260 miljarder euro i räddningslån från EU och IMF och har sedan 2018 förlitat sig på obligationsmarknaden för sina finansieringsbehov.

Sedan dess har även flera tidiga återbetalningar till IMF skett och den kvarvarande skulden till valutafonden är nu 1,9 miljarder euro. IMF försåg Grekland med totalt 28 miljarder euro under perioden 2010-2014. Under förra året började Grekland betala tillbaka på de första bailout-lånen från EU.



Grekland är fortfarande euroområdets mest skuldsatta nation, med en skuld på 189,6 procent av BNP under 2022.