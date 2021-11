Get Groups Lars Beitnes: "Vi söker alltid aktivt efter den bästa mixen av finansieringsalternativ"

Investeringsbolaget Get Group, tidigare Net Trading Group, meddelade i måndags att bolaget ska, tillsammans med Hub Culture, utveckla världens första geotermiska token. Bolaget aviserade även samma dag att LDA Capital förbundit sig att investera upp till 100 millioner kronor i Get Groups kapital under de närmaste tre åren. För Lars...

Vill du läsa vidare? Det här innehållet är en del av Realtid Premium. Med vår Premium-tjänst får du: Tillgång till allt vårt innehåll på Realtid

Nyheter, analyser, granskningar och reportage för beslutsfattare

Tillgång till Realtids arkiv sedan 2004

Exklusiva erbjudanden från partners. Köp Premium Redan medlem? Logga in här