FX International petar vd med omedelbar verkan

Carl Andersson har utsetts till ny vd för FX International. Tidigare har han bland annat arbetat inom Saxo Bank i Danmark, Schneider Trading och CTC i London.

Carl Andersson efterträder Ole Helland som varit vd för bolaget sedan oktober 2018. I samband med att företaget nu går in i en ny fas har styrelsen beslutat att ersätta Ole Helland på posten som vd. Ole Helland lämnar sin position med omedelbar verkan.

Carl Andersson kommer till att börja med tillförordnas som VD under resten av 2020 samtidigt som styrelseordförande Johan Olsson går in som aktivt arbetande styrelseordförande under en period. I bolaget finns även CFO Martin Hallbeck och grundaren och CTO Lars Eriksson vilka kommer fortsätta som vanligt.

– Jag är mycket glad över att ta mig an uppdraget som VD för FX International och leda bolaget till nästa nivå. FXI:s erbjudande ligger helt rätt i tiden då digitalisering och AI är på väg att ta en allt mer framträdande roll på marknaden. Vi har mycket bra produkter, målsättningarna är högt satta, och genom att styrelseordföranden nu backar upp mig under en tid så kan jag fokusera helt på vår expansion och att få bolaget att växa, säger Carl Andersson, i en skriftlig kommentar.