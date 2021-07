Färre disciplinbeslut trots fler anslutna hos Swedsec första halvåret 2021

Antalet företag anslutna till SwedSec ökade från 189 till 217 under första halvåret 2021 och antalet licenshavare med aktiv licens från 23800 till cirka 24100. Samtidigt minskade antalet beslut av disciplinnämnden till 22 beslut i jämförelse med 38 beslut som meddelades av disciplinnämnden under samma period 2020. Därmed ligger antalet meddelade beslut på motsvarande nivå som under första halvåret 2019.

− Vi gläds åt den positiva utvecklingen. Det visar att SwedSec upplevs som en kvalitetsstämpel. Stor uppslutning kring SwedSecs licensieringssystem stärker konsumentskyddet och bidrar till en hållbar utveckling i finansmarknaden, säger Teresa Isele, vd för SwedSec, i en skriftlig kommentar.

Ingen licenshavare fått sin licens återkallad under första halvåret 2021. Totalt har däremot 18 licenshavare meddelats en varning och fyra licenshavare fått en erinran.

− Regelöverträdelserna har bland annat handlat om brister i kreditgivning, underlåten dokumentation vid investeringsrådgivning, försummelse att anmäla bisysslor, otillåtna slagningar i företagens interna system, brott mot sekretessregler och regler om intressekonflikter/jäv, skriver Swedsec.

Under första halvåret 2021 har SwedSec genomfört cirka 1900 licensieringstester. Under ett vanligt år, det vill säga utan påverkan av pandemin, genomförs mellan cirka 3000 och 4000 licensieringstester under hela året.