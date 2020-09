Dustin gör danskt förvärv

Förvärvet bidrar till Dustins strategi att öka försäljningen av tjänster bland annat genom förvärv. Exato stärker och kompletterar Dustins erbjudande i Danmark. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Exato passar väl in i vår strategi med fokus på standardiserade tjänster som kunderna köper som abonnemang. Deras senaste satsning på standardiserade IT-säkerhetstjänster kommer bidra till att ytterligare stärka Dustins erbjudandeportfölj samtidigt som de stärker vår kapacitet inom managerade tjänster på den danska marknaden, säger Alexandra Drevenlid EVP Services & Solutions Dustin i en skriftlig kommentar.

Exato omsatte cirka 30 miljoner danska kronor under förra räkenskapsåret. Bolaget har närmare 20 medarbetare vid kontor i Köpenhamn och Odense och förvärvas av de fyra grundarna som kommer arbeta kvar i bolaget.

Bolaget konsolideras i Dustin under september. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.