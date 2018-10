Därför är First North en succé

Nasdaq Stockholm är den enda börsen i Europa som växer, räknat till antalet noterade bolag. Från de andra börserna är det fler utköp än noteringar. Skillnaden heter First North.

Det började som en påbyggnad av OM:s Nya Marknaden och under de första åren efter lansering var det skralt på noteringsfronten. Först var det dotcom-kraschen och sedan finanskrisen 2008, som utplånade alla börsintroduktioner och lust att sätta nya bolag på börsen.

– Det var helt dött med noteringar mellan 2008 och 2014, berättar Niclas Holmberg, noteringsansvarig för Nasdaq i Stockholm.

First North lanserades 2006 med ambitionen att skapa en marknadsplats där även mindre, växande bolag skulle kunna resa kapital i en publik miljö. Tolv år senare är det en framgångssaga utan motstycke. I dag är 284 bolag listade på First North i Stockholm och andelen som går vidare till huvudlistan är hög. Bara i år har 11 bolag tagit steget.

Under de tolv år som gått sedan First North sjösattes har sammanlagt över 60 bolag tagit klivet från den och upp till huvudlistan.

– Det har varit en stark trend tidigare och vi ser den även framåt. Det gör First North till en typ av språngbräda för att gå vidare till huvudlistan, en plats där bolag kan mogna och utvecklas och samtidigt vara entreprenörsdrivna med ett mindre omfattande och mer flexibelt regelverk, säger Niclas Holmberg.

Intressant att notera är också att ett växande antal nordiska och europeiska bolag tittar mot Stockholm inför en börsnotering.

– Det är fortfarande nytt; vi började den här satsningen för ungefär två år sen när vi såg den enorma kraften som finns i Sverige. Hade 70 svenska bolag kunnat notera sig i Sverige, vore det väl tusan om det inte i hela Europa fanns 20 till 30 bolag som skulle passa här, säger han.

Till skillnad från Stockholmsbörsens huvudmarknad, Nasdaq Stockholm, är First North inte en fullt EU-reglerad marknad, utan en så kallad handelsplattform, eller Multilateral Trading Facility (MTF).

Kostnaderna är lägre för att lista företaget på First North och regelverket, framför allt inträdeskraven, mindre omfattande än för Nasdaqs huvudmarknader.

I början fanns det ett visst ointresse hos de institutionella investerarna för bolag på First North, men nu är handelsplattformen väl inarbetat och etablerad och de större investerarna bedömer bolag för bolag. First North kan innehålla fina och högt värderade bolag, men som ändå ligger kvar på tillväxtlistan därför att de har så fullt upp med, just det – att växa.

First North passar särskilt väl för unga bolag i unga och nya branscher och tillväxtbolag.

– För exempelvis ett techbolag kan First North vara en bra startpunkt. Bolaget kan resa tillväxtkapital och fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som man successivt växer in i kostymen som publikt bolag. När en viss mognadsgrad har uppnåtts kan de därefter ansöka om upptagande på huvudlistan.



Om Stockholmsbörsen ska kunna komplettera exempelvis venture capital- eller private equity-sektorerna behöver man kunna erbjuda ett alternativ till den mer krävande noteringen på huvudlistan.

– Bolaget kanske behöver kapitalet inom sex månader och på den tiden hinner man inte göra bolaget klart för en huvudlistenotering, och då kan man ta steget till First North och sen lägga fram en plan för hur man går vidare. Så snabbheten till marknaden är en stor skillnad, även om samtliga bolag på First North givetvis genomgår en omfattande granskningsprocess innan de eventuellt godkänns för listning, säger Niclas Holmberg avslutningsvis.