Carneo värvar Quesadas fd vd

Carneos vd Christoffer Folkebo har inte gjort någon hemlighet av fondkoncernens aggressiva tillväxtplaner. Folkebo har vid ett flertal tillfällen förklarat att Carneo vill äga de bästa fristående aktiva fondförvaltarna i Norden och att ambitionen är att på sikt dubbla det förvaltade kapitalet till cirka 600 miljarder kronor.

Så sent som i slutet av januari i år förvärvades norska Holberg Fonder som specialiserar sig på aktiv förvaltning och idag är Norges största fristående fondbolag. Sedan tidigare finns dotterbolag som Carnegie Fonder, C World Wide och CAAM Fund Services under fondkoncernens paraply.

Rekryteringen av Mathias Wallerström, som för en vecka sedan tog över rollen som vd på CAAM Fund Services efter Andreas Uller, är ett led i en satsning på alternativa investeringar.

Under CAAM Fund Services finns varumärkena Nordic Cross och Alternative Solution som totalt förvaltar 6 miljarder och som utgör Carneos ”alternativa” del.

– Nordic Cross förvaltar bland annat fonden Nordic Cross Stable Return – en multistrategiprodukt med ett ränteben och ett aktieben som tilldelats EuroHedge Awards, det finaste pris man kan vinna inom hedgefondvärlden, säger Mathias Wallerström.

Alternative Solutions vänder sig samtidigt till professionella kunder med en Private Equity-produkt och en Venture Capital-produkt som förvaltas av amerikanska Makena.

– Tanken är att vi ska jobba fram ett bredare erbjudande inom Alternative Solution, säger Mathias Wallerström och fortsätter:

– Aktiemarknaden har gått fantastiskt starkt under en lång tid samtidigt som den förväntade avkastningen på obligationsmarknaden är historiskt låg. I ett sådant läge blir det intressant att titta på alternativa investeringar. Om det skakar till på aktiemarknaden och/eller obligationsmarknaden tror jag det blir ett större fokus på alternativa investeringar som för närvarande används förhållandevis lite av privatpersoner och institutioner.

Vad var det som lockade dig till Carneo?

– Carneo är en stark ägare som tror på just det affärsområde som jag kommer att arbeta med. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten i såväl Nordic Cross som i Alternative Solutions – två varumärken med mycket konkurrenskraftiga produkter

Samtidigt som Mathias Wallerström rekryterades från Quesada, knep Carneo även Carl Berg från Catella.

Carl

Berg.

Carl Berg ska arbeta med investerarrelationer främst för varumärket Nordic Cross.

– Att få vara en del av Carneos ambition att växa verksamheten i hela Norden och att bli en betydande aktör inom sektorn alternativa investeringar ser jag väldigt mycket fram emot. Min vilja att skapa nära relationer och affärer tillsammans med kunderna passar perfekt i det team som finns inom Carneo, säger Carl Berg i en kommentar.