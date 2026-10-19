Truecaller riskerar skattesmäll på 900 miljoner

På måndagsmorgonen offentliggjorde Truecaller ett nytt besked i den utdragna skattekonflikten med Indien. Bolaget har mottagit det första formella internprissättningsbeslutet från de indiska skattemyndigheterna. Det avser det indiska räkenskapsåret 2022/2023 och motsvarar enligt Truecallers beräkning cirka 270 miljoner kronor i tillkommande skatt och ränta.

Om samma metodik tillämpas på samtliga granskade år, 2018/2019 till 2023/2024, uppskattar Truecaller det samlade bruttokravet till cirka 900 miljoner kronor. Övriga beslut väntas gradvis fram till slutet av första kvartalet 2027.

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Den verkliga notan kan bli lägre. Skatt som till slut betalas i Indien kan avräknas mot svensk skatt, vilket enligt bolaget ger en återbetalning på omkring 350 miljoner kronor. Den potentiella nettoeffekten landar därmed på cirka 550 miljoner kronor.

Bestrider kraven

Truecaller hävdar att samtliga anspråk saknar grund och kommer att överklaga i de indiska skattedomstolarna. Parallellt inleds en så kallad MAP-process mellan svenska och indiska skattemyndigheter, som väntas ta två till tre år.

”Det belopp som anges i det första formella så kallade internprissättningsbeslutet ligger inom det intervall vi hade förväntat oss”, säger finanschefen Odd Bolin i en kommentar.

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Det som påverkar kassan på kort sikt är bankgarantierna. Den första, på cirka 270 miljoner kronor, ska ställas under fjärde kvartalet. Totalt väntas garantibehovet växa till omkring 900 miljoner kronor.

Truecaller hade cirka 1,3 miljarder kronor i likvida medel vid utgången av september och en outnyttjad kreditfacilitet på 500 miljoner kronor. Någon akut likviditetskris finns det därför inte stöd för att tala om. Men en del av kassan är lånad. I juli tog bolaget ett lån på 850 miljoner kronor från SEB, bland annat för att hantera skatterevisionen, skriver EFN. Garantibehovet motsvarar ungefär 70 procent av kassan.