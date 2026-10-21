Efter starten 1995 blev Getty Images snabbt en av de stora bildbyråerna i världen. Men nu ser det betydligt bistrare ut.
Spektakulärt fall för bildbyrån – ansöker om konkursskydd
Bildbyrån Getty Images har ansökt om konkursskydd enligt det amerikanska regelverket Chapter 11.
Ansökan formaliserar bolagets tidigare presenterade rekonstruktionsplan, som ska göra det möjligt att lämna börsen och bli privatägt.
Beskedet kommer efter att Getty Images planerade samgående med konkurrenten Shutterstock gått om intet.
Pressas av generativ AI
Affären föll samman mot bakgrund av bolagets stora skulder och den växande konkurrensen från AI-genererade bilder.
Efter rekonstruktionen ska bolaget ägas till 100 procent av närstående bolag till Getty-familjen och Koch Equity Development.
Ägarna har åtagit sig att tillföra upp till 533 miljoner dollar i nytt eget kapital, rapporterar CNBC.
Getty Images uppgav på onsdagen att bolaget inlett en process för att inhämta formellt godkännande för rekonstruktionsplanen. Målet är att slutföra omstruktureringen före årets slut.
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Ska fortsätta verksamheten
I en ansökan till konkursdomstolen i Delaware uppskattar bolaget sina tillgångar och skulder till mellan en miljard och tio miljarder dollar vardera.
Getty Images har samtidigt meddelat att verksamheten ska fortsätta som vanligt under rekonstruktionen.
Enligt bolaget ska processen inte påverka innehållsleverantörer, samarbetspartner, kunder, anställda eller leverantörer.
Koch Equity Development har även åtagit sig att bidra med finansiering på upp till 143 miljoner dollar för att stödja rekonstruktionsprocessen.
Getty Images är en av de stora internationella leverantörerna av fotografier och videomaterial för redaktionell användning och konkurrerar bland annat med Reuters och Associated Press.
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Bransch i förändring
Bolaget har under en längre tid pressats av förändringar på marknaden för visuellt innehåll.
AI-verktyg som kan skapa bilder har ökat konkurrensen och bidragit till osäkerhet kring efterfrågan på traditionella bildtjänster.
Rekonstruktionen innebär ett omfattande ägar- och finansieringsskifte för bolaget.
Den ska samtidigt ge Getty Images möjlighet att hantera skuldbördan och fortsätta verksamheten under nya ägarförhållanden.
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