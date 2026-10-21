Spektakulärt fall för bildbyrån – ansöker om konkursskydd

Bildbyrån Getty Images har ansökt om konkursskydd enligt det amerikanska regelverket Chapter 11.

Ansökan formaliserar bolagets tidigare presenterade rekonstruktionsplan, som ska göra det möjligt att lämna börsen och bli privatägt.

Beskedet kommer efter att Getty Images planerade samgående med konkurrenten Shutterstock gått om intet.

Pressas av generativ AI

Affären föll samman mot bakgrund av bolagets stora skulder och den växande konkurrensen från AI-genererade bilder.

Efter rekonstruktionen ska bolaget ägas till 100 procent av närstående bolag till Getty-familjen och Koch Equity Development.

Ägarna har åtagit sig att tillföra upp till 533 miljoner dollar i nytt eget kapital, rapporterar CNBC.

Getty Images uppgav på onsdagen att bolaget inlett en process för att inhämta formellt godkännande för rekonstruktionsplanen. Målet är att slutföra omstruktureringen före årets slut.

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