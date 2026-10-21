Att färdas genom Hormuzsundet är ännu förknippat med stora risker. Men oljan kommer ändå fram i större utsträckning än tidigare.
Mer olja levereras nu från Mellanöstern än före kriget – men den är dyr
Oljeleveranserna från Mellanöstern har överstigit nivåerna före kriget mot Iran, trots upprepade attacker mot fartyg i Hormuzsundet.
Amerikanskt militärt skydd och kraftigt ökade fraktintäkter har gjort det möjligt för tankfartyg att fortsätta passera genom ett av världens viktigaste energiområden.
Under veckan fram till den 18 oktober uppgick oljeflödena från Mellanöstern till mer än 24 miljoner fat om dagen, enligt analysföretaget Kpler.
Använder pipelines
Det kan jämföras med 23,3 miljoner fat om dagen före kriget. Genom Hormuzsundet, inklusive omlastningar utanför Oman, transporterades omkring 14 miljoner fat om dagen, motsvarande 82 procent av nivåerna före kriget, skriver Wall Street Journal.
Samtidigt har oljepriset stigit. Brentoljan handlades kring 108 dollar per fat på tisdagen. Oljehandlare varnar för att de ökade leveranserna kan bli svåra att upprätthålla om striderna intensifieras.
De globala oljelagren har minskat, vilket gör marknaden mer känslig för störningar.
En viktig förändring är att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten i större utsträckning använder pipelines som gör det möjligt att transportera olja förbi Hormuzsundet.
Höga bonusar
I september gick omkring 40 procent av den icke-iranska råoljan från Persiska viken via alternativa rutter, jämfört med 17 procent före kriget.
Även tankrederier och besättningar har anpassat sig till riskerna. Äldre tankfartyg som tidigare transporterade venezuelansk och rysk olja har flyttats till regionen för att dra nytta av de höga fraktpriserna.
Sjömän erbjuds samtidigt bonusar på upp till 25 000 dollar för en tur- och returresa, skriver Göteborgs-Posten.
Men transporterna har blivit betydligt dyrare. Frakten för en supertanker med råolja från Persiska viken till Kina kostade nära rekordhöga 37,37 dollar per fat under veckan.
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Dyrare fraktkostnader
Enligt analysföretaget Windward har krigsriskförsäkringar stigit till uppemot 10 procent av fartygens värde, från mindre än 3 procent.
Iran fortsätter samtidigt att angripa fartyg med drönare, robotar och mindre båtar.
Enligt en sammanställning av rapporter från sjöfartsmyndigheter och säkerhetsföretag har omkring 30 fartygsattacker rapporterats under oktober.
Utvecklingen innebär att Iran har svårare att stoppa oljeexporten från regionen än tidigare. Men den ökade trafiken innebär inte att riskerna har försvunnit.
I stället har kostnaden för att transportera oljan stigit kraftigt, vilket i slutänden kan påverka konsumenterna.
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