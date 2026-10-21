Mer olja levereras nu från Mellanöstern än före kriget – men den är dyr

Oljeleveranserna från Mellanöstern har överstigit nivåerna före kriget mot Iran, trots upprepade attacker mot fartyg i Hormuzsundet.

Amerikanskt militärt skydd och kraftigt ökade fraktintäkter har gjort det möjligt för tankfartyg att fortsätta passera genom ett av världens viktigaste energiområden.

Under veckan fram till den 18 oktober uppgick oljeflödena från Mellanöstern till mer än 24 miljoner fat om dagen, enligt analysföretaget Kpler.

Använder pipelines

Det kan jämföras med 23,3 miljoner fat om dagen före kriget. Genom Hormuzsundet, inklusive omlastningar utanför Oman, transporterades omkring 14 miljoner fat om dagen, motsvarande 82 procent av nivåerna före kriget, skriver Wall Street Journal.

Samtidigt har oljepriset stigit. Brentoljan handlades kring 108 dollar per fat på tisdagen. Oljehandlare varnar för att de ökade leveranserna kan bli svåra att upprätthålla om striderna intensifieras.

De globala oljelagren har minskat, vilket gör marknaden mer känslig för störningar.

En viktig förändring är att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten i större utsträckning använder pipelines som gör det möjligt att transportera olja förbi Hormuzsundet.

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