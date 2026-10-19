Nya orostecken från private credit – Barclays granskas efter anklagelser

Bank of England granskar Barclays hantering av riskerna i utlåning till private credit-sektorn.

Granskningen gäller om bankens handlare felaktigt klassificerat svårsålda lån som handelsbara tillgångar för att minska kapitalkraven, efter att en visselblåsare slagit larm.

Klagomålet lämnades tidigare i år till tillsynsmyndigheten Prudential Regulation Authority (PRA), som är en del av Bank of England.

Handlar om miljarder dollar

Enligt personer med insyn gäller anklagelserna hur Barclays bokför derivat som används för att finansiera lån till private credit-fonder, skriver Financial Times.

Kärnan i ärendet är så kallade total return swaps, som gör det möjligt för banker att finansiera lån åt fonder samtidigt som den ekonomiska avkastningen förs över till motparten i utbyte mot en avgift.

Barclays har byggt upp exponeringar på flera miljarder dollar mot private credit-lån genom sådana instrument, enligt personer med insyn i bankens positioner.

Banker delar in sina tillgångar i en bankbok och en handelsbok. Klassificeringen påverkar hur mycket kapital de måste hålla för att täcka potentiella förluster.

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