Private credit-branschen har pekats ut som en riskfaktor för hela finanssektorn. Nu kommer ytterligare ett tecken på det från Storbritannien.
Nya orostecken från private credit – Barclays granskas efter anklagelser
Bank of England granskar Barclays hantering av riskerna i utlåning till private credit-sektorn.
Granskningen gäller om bankens handlare felaktigt klassificerat svårsålda lån som handelsbara tillgångar för att minska kapitalkraven, efter att en visselblåsare slagit larm.
Klagomålet lämnades tidigare i år till tillsynsmyndigheten Prudential Regulation Authority (PRA), som är en del av Bank of England.
Handlar om miljarder dollar
Enligt personer med insyn gäller anklagelserna hur Barclays bokför derivat som används för att finansiera lån till private credit-fonder, skriver Financial Times.
Kärnan i ärendet är så kallade total return swaps, som gör det möjligt för banker att finansiera lån åt fonder samtidigt som den ekonomiska avkastningen förs över till motparten i utbyte mot en avgift.
Barclays har byggt upp exponeringar på flera miljarder dollar mot private credit-lån genom sådana instrument, enligt personer med insyn i bankens positioner.
Banker delar in sina tillgångar i en bankbok och en handelsbok. Klassificeringen påverkar hur mycket kapital de måste hålla för att täcka potentiella förluster.
Läs mer: ”Klockan tickar”: Hårdare tag väntar för privata krediter. Realtid
Har redan varnat
Lån som är svåra att sälja hör normalt hemma i bankboken, där högre kapitalkrav gäller. Handelsboken är avsedd för tillgångar som kan omsättas på marknaden.
Om illikvida lån felaktigt klassificeras som handelstillgångar kan det innebära lägre kapitalkrav och högre lönsamhet.
PRA:s regler begränsar möjligheten att placera derivat med illikvida säkerheter i handelsboken utan tillräckligt underlag.
Tillsynsmyndigheten varnade redan förra året banker för att försöka kringgå kapitalreglerna genom att paketera om illikvida tillgångar till instrument som framstår som handelsbara.
Barclays handlare har enligt en person med insyn hävdat att exponeringen har säkrats genom motsvarande swappar med andra motparter.
Läs mer: Riksbanken utesluter inte ny finanskris: ”Man oroar sig”. Dagens PS
Finns en oro kring private credit
Granskningen kommer samtidigt som private credit-marknaden, värderad till omkring 2 000 miljarder dollar, väcker växande oro bland tillsynsmyndigheter i Europa, Storbritannien och USA, skriver The Guardian.
Bristande insyn i värderingen av lånen och bankernas kopplingar till fonderna pekas ut som potentiella risker för det finansiella systemet.
Även i Sverige förs en diskussion om riskerna. Tidigare i år meddelade Finansinspektionen att man tittar närmare på sammanlänkningen mellan privata krediter och banker.
Barclays-aktien föll 1,5 procent i den inledande handeln på måndagen.
Barclays uppger att banken tar sina tillsynsskyldigheter på allvar, men kommenterar inte sina kontakter med tillsynsmyndigheter. Bank of England avböjde att kommentera.
Läs mer: Nya knepet: Tar över advokatbyråns affärer – utan att äga byrån. Realtid