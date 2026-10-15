Minnesjättarna rasar – Kina och hotande överskott skrämmer

Minnestillverkarna har varit några av AI-boomens största vinnare. Nu hör de till de hårdast drabbade i den pågående säljvågen bland teknikaktier.

Under de senaste fem dagarna har SK Hynix fallit 26 procent, Samsung 22 procent och Micron omkring 11 procent, enligt CNBC.

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Oron startade i början av veckan. Kinas ledande DRAM-tillverkare ChangXin Memory Technologies, CXMT, meddelade då planer på en ny serverminnesprodukt. Enligt sydkoreanska Maekyung vill bolaget redan i år börja massproducera nästa generations DRAM med en så kallad 4F²-struktur. Tekniken krymper minnescellerna, vilket gör att mer data ryms på samma chipyta. Samsung väntas enligt bedömningar inte börja tillverka med en liknande arkitektur förrän 2028.

Tisdagen blev den värsta dagen. Samsung stängde 7,4 procent lägre och SK Hynix 10,1 procent lägre i Seoul, rapporterar SCMP. Kospiindex föll 5,5 procent. De två minnesjättarna står tillsammans för ungefär halva indexets vikt.

Även CXMT:s egen aktie har fallit och är ned omkring 14 procent i Shanghai sedan före Kinas nationaldagshelg. Det tyder på att investerare säljer av hela minnessektorn, inte bara de bolag som hotas av konkurrensen.

Tvivel på kinesisk skala

Flera analytiker ifrågasätter om CXMT kan skala upp produktionen av en så avancerad teknik. Problemet med varje arkitekturbyte är andelen fungerande chip, påpekar Ben Barringer, global teknikanalyschef på Quilter Cheviot, i CNBC:s Squawk Box Europe. Med en yield på 50 procent hamnar halva produktionen i soptunnan, säger han.

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Kevin Cassidy, senior analytiker på Rosenblatt Securities, gör samma bedömning.

”Vi tror inte att det här kommer att rubba balansen mellan utbud och efterfrågan över huvud taget”, säger han till CNBC.

CXMT har inte heller presenterat detaljerade specifikationer, och bolaget ligger efter i de högpresterande HBM-minnen som sitter i Nvidias AI-processorer.

Samtidigt har CXMT redan tagit en betydande andel av marknaden. Under andra kvartalet stod bolaget för 10 procent av den globala DRAM-marknaden, enligt Counterpoint. Samsung hade 38 procent, SK Hynix 25 procent och Micron 24 procent.