Aktierna i SK Hynix, Samsung och Micron har tappat kraftigt den senaste veckan. Bakom fallet ligger ett kinesiskt teknikgenombrott och en farhåga om att minnesbristen kan vända till överskott.
Minnesjättarna rasar – Kina och hotande överskott skrämmer
Minnestillverkarna har varit några av AI-boomens största vinnare. Nu hör de till de hårdast drabbade i den pågående säljvågen bland teknikaktier.
Under de senaste fem dagarna har SK Hynix fallit 26 procent, Samsung 22 procent och Micron omkring 11 procent, enligt CNBC.
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Oron startade i början av veckan. Kinas ledande DRAM-tillverkare ChangXin Memory Technologies, CXMT, meddelade då planer på en ny serverminnesprodukt. Enligt sydkoreanska Maekyung vill bolaget redan i år börja massproducera nästa generations DRAM med en så kallad 4F²-struktur. Tekniken krymper minnescellerna, vilket gör att mer data ryms på samma chipyta. Samsung väntas enligt bedömningar inte börja tillverka med en liknande arkitektur förrän 2028.
Tisdagen blev den värsta dagen. Samsung stängde 7,4 procent lägre och SK Hynix 10,1 procent lägre i Seoul, rapporterar SCMP. Kospiindex föll 5,5 procent. De två minnesjättarna står tillsammans för ungefär halva indexets vikt.
Även CXMT:s egen aktie har fallit och är ned omkring 14 procent i Shanghai sedan före Kinas nationaldagshelg. Det tyder på att investerare säljer av hela minnessektorn, inte bara de bolag som hotas av konkurrensen.
Tvivel på kinesisk skala
Flera analytiker ifrågasätter om CXMT kan skala upp produktionen av en så avancerad teknik. Problemet med varje arkitekturbyte är andelen fungerande chip, påpekar Ben Barringer, global teknikanalyschef på Quilter Cheviot, i CNBC:s Squawk Box Europe. Med en yield på 50 procent hamnar halva produktionen i soptunnan, säger han.
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Kevin Cassidy, senior analytiker på Rosenblatt Securities, gör samma bedömning.
”Vi tror inte att det här kommer att rubba balansen mellan utbud och efterfrågan över huvud taget”, säger han till CNBC.
CXMT har inte heller presenterat detaljerade specifikationer, och bolaget ligger efter i de högpresterande HBM-minnen som sitter i Nvidias AI-processorer.
Samtidigt har CXMT redan tagit en betydande andel av marknaden. Under andra kvartalet stod bolaget för 10 procent av den globala DRAM-marknaden, enligt Counterpoint. Samsung hade 38 procent, SK Hynix 25 procent och Micron 24 procent.
Krönika och Musk ökar oron
Den andra oron gäller överutbud. I en krönika i den sydkoreanska affärstidningen Maeil Business Newspaper uppmanar en reporter regeringen att förbereda sig på en avmattning i AI-boomen och att börja leta efter nästa stora tillväxtmotor.
Krönikan lutar sig mot två bedömare: professor Hwang vid Seoul National University och Ahn Ki-hyun, verkställande direktör på Koreas halvledarförening KSIA. De väntar sig en flod av nytt utbud som förvandlar minnesmarknaden till ett ”rött hav” av priskonkurrens 2029. Enligt krönikan kan supercykeln vara över 2030 och branschen gå in i en nedgång, skriver CNBC, som har översatt texten.
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På torsdagen kommenterade Elon Musk saken på X och skrev att Kina kommer att tillverka ”a LOT of RAM” 2028.
Prognosen om ett överskott 2029 har dock inte fått stöd av andra analytiker, påpekar CNBC. Samtliga stora minnestillverkare bygger ut sin kapacitet, men det tar tre till fem år innan en ny fabrik är i drift. Därför räknar många bedömare med att bristen består till 2028.
Inte heller en vändning behöver betyda en priskollaps. Counterpoint Research spår att DRAM-priset faller med omkring 23 procent 2028 jämfört med året innan, men att det ändå ligger cirka 230 procent över nivån 2025.
Marknaden befinner sig i ett nytt ”normalläge”, och nästa nedgång kommer att se annorlunda ut än tidigare, säger Jeongku Choi, senior analytiker på Counterpoint, till CNBC. Han förklarar att leverantörer och köpare numera tecknar avtal på tre till fem år, med stora förskottsbetalningar och fastställda tak och golv för priset. Därför väntas en nedgång inte bli lika brant som tidigare.
Ras efter rekordrally
Fallet kommer efter en fantastiskt uppgång. Realtid har tidigare beskrivit hur AI-utbyggnaden dammsuger minnesmarknaden och drivit upp priserna på allt från servrar till datorer.
Redan i januari uppgav Micron att produktionen i praktiken var slutsåld för hela 2026.
Insatserna är stora. Analysföretaget Gartner räknar med att minnen står för 837 miljarder dollar i intäkter i år, vilket motsvarar 54 procent av den globala halvledarförsäljningen. Nästa år väntas minnesintäkterna passera 1 000 miljarder dollar.