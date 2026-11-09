EQT-topp ska skapa nya Klarna och Spotify – med statens pengar

Danmarks statliga investeringsfond Eifo vill att mer kapital ska gå till danska tillväxtbolag som kan bli enhörningar. Därför har fonden bildat investeringsbolaget Oska Capital tillsammans med den tidigare EQT-partnern Mads Ditlevsen. Det rapportear Børsen.

Enligt tidningen står Eifo för den största ägarandelen, medan Ditlevsen och hans medinvesterare har rösterna i bolaget.

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Med sig har Ditlevsen Peter Balslev, som också kommer från EQT, och Kim Baroudy, som har haft en framträdande roll på konsultjätten McKinsey.

”Tillsammans med Eifo kan vi bättre möta kapitalbehovet hos fler företag, så att de kan fortsätta växa och skala upp med danskt tillväxtkapital i ryggen”, säger Mads Ditlevsen i ett pressmeddelande.

Han uppger också att Oska Capital redan har en ”spännande pipeline” av danska enhörningskandidater, alltså bolag som kan nå en värdering på minst en miljard dollar.

Två decennier på EQT

Mads Ditlevsen var partner och chef för EQT Partners i Danmark. Han började på riskkapitalbolaget 2004 och arbetade mellan 2007 och 2009 i Hongkong för EQT:s Kinafond.

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Han är inte den första seniora partnern som lämnat EQT under senare år. Realtid har tidigare skrivit om flera tunga avhopp, och om hur en trio lämnade EQT Ventures för att starta ett eget bolag.