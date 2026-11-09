Mads Ditlevsen, tidigare chef för EQT i Danmark, går ihop med den statliga fonden Eifo i ett nytt investeringsbolag som ska jaga danska enhörningar. Förebilden hämtas från Sverige med Klarna och Spotify som exempel.
EQT-topp ska skapa nya Klarna och Spotify – med statens pengar
Danmarks statliga investeringsfond Eifo vill att mer kapital ska gå till danska tillväxtbolag som kan bli enhörningar. Därför har fonden bildat investeringsbolaget Oska Capital tillsammans med den tidigare EQT-partnern Mads Ditlevsen. Det rapportear Børsen.
Enligt tidningen står Eifo för den största ägarandelen, medan Ditlevsen och hans medinvesterare har rösterna i bolaget.
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Med sig har Ditlevsen Peter Balslev, som också kommer från EQT, och Kim Baroudy, som har haft en framträdande roll på konsultjätten McKinsey.
”Tillsammans med Eifo kan vi bättre möta kapitalbehovet hos fler företag, så att de kan fortsätta växa och skala upp med danskt tillväxtkapital i ryggen”, säger Mads Ditlevsen i ett pressmeddelande.
Han uppger också att Oska Capital redan har en ”spännande pipeline” av danska enhörningskandidater, alltså bolag som kan nå en värdering på minst en miljard dollar.
Två decennier på EQT
Mads Ditlevsen var partner och chef för EQT Partners i Danmark. Han började på riskkapitalbolaget 2004 och arbetade mellan 2007 och 2009 i Hongkong för EQT:s Kinafond.
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Han är inte den första seniora partnern som lämnat EQT under senare år. Realtid har tidigare skrivit om flera tunga avhopp, och om hur en trio lämnade EQT Ventures för att starta ett eget bolag.
”Positiv dominoeffekt”
Enligt Eifo behöver Danmark mer tillväxtkapital. Fonden hänvisar till en egen analys som visar att 16 danska tillväxtbolag varje år fram till 2035 kommer att sakna det kapital de behöver för att fortsätta skala upp.
Det som framför allt behövs är mer pengar från danska investerare, säger Christoph Junge, chef för fondinvesteringar på Eifo.
”Utländska investerare kan vara bra för det enskilda företaget. Men för Danmark kan det över tid innebära en betydande förlust av talang, jobb och viktig kompetens”, säger han i pressmeddelandet.
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Junge lyfter fram Sverige som ett exempel på vad Danmark riskerar att gå miste om.
”Vi riskerar att gå miste om den positiva dominoeffekt som framgångsrika exits har på det lokala ekosystemet, något vi känner till från Spotify och Klarna i Sverige”.
Sverige har länge legat före grannländerna när det gäller riskkapital i tech, till stor del tack vare just Spotify.
Eifo bildades 2023 när Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit och Danmarks Grønne Fremtidsfond slogs samman till en statlig superfond. Sedan dess har fonden ifrågasatts politiskt, skriver Altinget.
Första affären redan gjord
Oska Capital har redan gjort sin första investering. Tidigare i år gick bolaget in med ett tvåsiffrigt miljonbelopp i önskelisteplattformen Ønskeskyen, i en runda som enligt Børsen värderade bolaget till över en miljard danska kronor.
Advokatbyrån Accura var rådgivare till investerarna och uppger att ett konsortium med Ditlevsen och familjekontoret Weco totalt satsade 100 miljoner danska kronor. Enligt Accura har Ønskeskyen över 18 miljoner registrerade användare, varav fler än 9 miljoner i USA.
De senaste danska bolagen som nått enhörningsstatus är fintechbolagen Flatpay och Shine.