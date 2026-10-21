Plötsligt gick det inte att betala eller överföra pengar för miljoner europeiska bankkunder. Det tvingas nu Google Cloud förklara närmare.
Google Cloud utreds av europeiska myndigheter – vill veta mer om bankkaoset
Europeiska finansmyndigheter kräver svar från Google efter ett avbrott i företagets molntjänster på tisdagen.
Under flera timmar hindrades bankkunder från att använda viktiga finansiella tjänster.
Europeiska bankmyndigheten, EBA, har kontaktat Google Cloud för att få mer information om händelsen, dess konsekvenser och den möjliga påverkan på finansinstitut inom EU.
Kunde inte betala
Enligt Google orsakades avbrottet av ett strömproblem vid en anläggning i företagets nätverk i London, skriver Reuters.
Störningen påverkade kunder i hela Europa. Bland de drabbade bankerna fanns Revolut, Lloyds och HSBC.
Hos Revolut, som har omkring 13 miljoner kunder bara i Storbritannien, påverkades flera tjänster.
Kunder hade bland annat problem med att logga in, betala med kort och ta ut kontanter.
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Undersöker händelsen
Banken uppgav att den undersöker händelsen för att minska risken för liknande störningar framöver. Kundernas pengar och uppgifter ska ha varit säkra under hela avbrottet.
Google uppger att problemen är lösta och att en analys ska publiceras i företagets offentliga statusöversikt.
Händelsen blir ett första större test av nya europeiska regler som ska stärka motståndskraften hos teknikleverantörer som finanssektorn är beroende av.
EU utsåg förra året 19 teknikföretag till kritiska tredjepartsleverantörer för finanssektorn. De omfattas därmed av direkt gemensam tillsyn från tre finansmyndigheter, däribland EBA.
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Vill ha mer information
Storbritannien har infört liknande regler för fyra molnleverantörer. Google Cloud omfattas av båda regelverken.
I Storbritannien har parlamentets finansutskott vänt sig till centralbanken Bank of England och finansinspektionen FCA för att få besked om myndigheternas agerande, störningens omfattning och eventuell ekonomisk skada.
FCA uppger att myndigheten för dialog med Google. Enligt de brittiska reglerna måste utpekade leverantörer rapportera allvarliga avbrott till FCA och centralbanken.
Banker är samtidigt fortsatt ytterst ansvariga för de tjänster de erbjuder kunderna, även när verksamheten bygger på externa teknikleverantörer.
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