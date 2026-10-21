Google Cloud utreds av europeiska myndigheter – vill veta mer om bankkaoset

Europeiska finansmyndigheter kräver svar från Google efter ett avbrott i företagets molntjänster på tisdagen.

Under flera timmar hindrades bankkunder från att använda viktiga finansiella tjänster.

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har kontaktat Google Cloud för att få mer information om händelsen, dess konsekvenser och den möjliga påverkan på finansinstitut inom EU.

Kunde inte betala

Enligt Google orsakades avbrottet av ett strömproblem vid en anläggning i företagets nätverk i London, skriver Reuters.

Störningen påverkade kunder i hela Europa. Bland de drabbade bankerna fanns Revolut, Lloyds och HSBC.

Hos Revolut, som har omkring 13 miljoner kunder bara i Storbritannien, påverkades flera tjänster.

Kunder hade bland annat problem med att logga in, betala med kort och ta ut kontanter.

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