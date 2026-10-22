Bill Ackman är för många främst känd för sina blankningar. Men nu är han optimistisk om framtiden.
Finansguruns optimistiska prognos: Vi går mot ett fantastiskt 2027
Bill Ackman, grundare av hedgefondbolaget Pershing Square, räknar med ett starkt börsår 2027.
Om krigen i Ukraina och Mellanöstern avtar kan lägre energipriser bidra till att dämpa inflationen och skapa bättre förutsättningar för aktiemarknaden.
De pågående konflikterna, den höga inflationen och de förhöjda räntorna håller tillbaka en marknad som annars har goda förutsättningar att utvecklas starkt, bedömer Ackman i en ny intervju.
Hoppas på billigare energi
Enligt investeraren skulle ett slut på krigen få flera goda konsekvenser även på det ekonomiska planet.
”När krigen börjar ta slut – och det låter som att vi potentiellt också är på väg i rätt riktning med Ryssland och Ukraina – kan energipriserna sjunka rejält, och det skulle uppenbarligen vara mycket bra för inflationen och marknaderna. Vi kommer att få ett fantastiskt 2027″, säger Ackman till CNBC.
Oljepriserna har stigit kraftigt under 2026. Amerikansk WTI-olja har ökat med 72 procent sedan årsskiftet, medan Nordsjöoljan Brent har stigit med 83 procent.
De högre energikostnaderna har bidragit till att hålla inflationen uppe och ökat oron för att centralbanken ska behöva behålla en stram penningpolitik.
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Tror på Netflix
Den amerikanska inflationen uppgick till 3,7 procent i årstakt i september, klart över Federal Reserves mål på 2 procent.
Ackman ser samtidigt möjligheter i enskilda teknikbolag, däribland Netflix och Meta Platforms.
Netflix har enligt investeraren en attraktiv värdering efter att aktien pressats ned av bolagets senaste resultatrapport.
Trots svagare utsikter för reklamintäkter och omsättning bedömer Ackman att marknaden underskattar styrkan i bolagets ledning och innehållsutbud.
Aktien handlas enligt honom till omkring 18 gånger vinsten, en historiskt låg värdering för bolaget. Han räknar med att vinsten ska växa med mellan 10 och 20 procent årligen under överskådlig tid.
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Meta föll efter rapport
Även Meta, som äger Facebook och Instagram, är en viktig investering för Pershing Square.
Aktien föll omkring sex procent på torsdagen trots att bolaget redovisat högre intäkter än väntat och lämnat en stark prognos för det innevarande kvartalet, enligt Barron’s.
Ackman anser att marknaden underskattar bolagets möjligheter inom artificiell intelligens. Han pekar särskilt på Metas satsningar på AI-agenter och den befintliga verksamhetens förmåga att dra nytta av tekniken.
Enligt Ackman är investeringarna i datorkraft och annan AI-infrastruktur nödvändiga för att skapa framtida avkastning.
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