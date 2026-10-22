Finansguruns optimistiska prognos: Vi går mot ett fantastiskt 2027

Bill Ackman, grundare av hedgefondbolaget Pershing Square, räknar med ett starkt börsår 2027.

Om krigen i Ukraina och Mellanöstern avtar kan lägre energipriser bidra till att dämpa inflationen och skapa bättre förutsättningar för aktiemarknaden.

De pågående konflikterna, den höga inflationen och de förhöjda räntorna håller tillbaka en marknad som annars har goda förutsättningar att utvecklas starkt, bedömer Ackman i en ny intervju.

Hoppas på billigare energi

Enligt investeraren skulle ett slut på krigen få flera goda konsekvenser även på det ekonomiska planet.

”När krigen börjar ta slut – och det låter som att vi potentiellt också är på väg i rätt riktning med Ryssland och Ukraina – kan energipriserna sjunka rejält, och det skulle uppenbarligen vara mycket bra för inflationen och marknaderna. Vi kommer att få ett fantastiskt 2027″, säger Ackman till CNBC.

Oljepriserna har stigit kraftigt under 2026. Amerikansk WTI-olja har ökat med 72 procent sedan årsskiftet, medan Nordsjöoljan Brent har stigit med 83 procent.

De högre energikostnaderna har bidragit till att hålla inflationen uppe och ökat oron för att centralbanken ska behöva behålla en stram penningpolitik.

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