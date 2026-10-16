AI går snabbt framåt på flera områden, inte minst matematiken. Det har kastat in OpenAI i en konflikt med ledande matematiker.
OpenAI försöker blidka arga matematiker – med mångmiljondonation
OpenAI har mött hård kritik från forskare i samband med att en ännu inte lanserad modell uppges ha löst ett matematiskt problem som gäckat forskarvärlden i årtionden.
Det ses som ett skäl till att AI-bolaget nu donerar fem miljoner dollar, motsvarande omkring 50 miljoner kronor, till Simons Foundation.
Tanken är att donationen ska hjälpa matematiker att granska och vidareutveckla resultat som producerats av artificiell intelligens.
Kan ha byggt på forskningen
I september meddelade OpenAI att en ny AI-modell hade nått ett betydande resultat inom Navier-Stokes-ekvationerna, som beskriver vätskors rörelser och bygger på Newtons andra rörelselag.
Problemet har sysselsatt matematiker i närmare ett sekel och hör till de mest utmanande frågorna inom området.
Beskedet väckte dock en konflikt med delar av forskarvärlden. Två matematiker uppgav, enligt teknikpublikationen Techcrunch, att de själva hade varit nära ett liknande resultat.
De ifrågasatte om OpenAI:s arbete kunde ha byggt på deras forskning.
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Rör komplexa frågor
En av matematikerna, Levent Alpöge, arbetar på AI-bolaget Anthropic och hade bedrivit arbetet i privat regi. OpenAI har förnekat att bolaget tagit del av matematikernas arbete.
Association for Human Mathematics, en organisation som samlar forskare inom området, har riktat kritik mot OpenAI:s agerande och anklagat bolaget för plagiat, skriver Euronews.
Organisationen har även ifrågasatt hur AI-företaget förhåller sig till etablerade normer för vetenskaplig forskning.
OpenAI uppgav den 6 oktober att den aktuella modellen hade producerat över 700 manuskript och ytterligare närmare 400 matematiska resultat. Arbetet ska enligt bolaget omfatta några av de mest komplexa frågorna inom matematik och datavetenskap.
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Flera olika användningsområden
Donationen till Simons Foundation ska finansiera initiativ där matematiker får möjlighet att undersöka, förstå och vidareutveckla resultat som AI-system producerar.
Pengarna ska bland annat användas till seminarier, konferenser och särskilda forskningsprogram.
OpenAI ska även ge forskare som stöds av stiftelsen tillgång till företagets modeller och beräkningsresurser.
Satsningen omfattar totalt 15 miljoner dollar i finansiering och resurser från Simons Foundation, OpenAI och Anthropic. Initiativet ska bidra till att forskare kan granska AI-genererade resultat och omvandla tekniska framsteg till nya vetenskapliga upptäckter.
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