OpenAI försöker blidka arga matematiker – med mångmiljondonation

OpenAI har mött hård kritik från forskare i samband med att en ännu inte lanserad modell uppges ha löst ett matematiskt problem som gäckat forskarvärlden i årtionden.

Det ses som ett skäl till att AI-bolaget nu donerar fem miljoner dollar, motsvarande omkring 50 miljoner kronor, till Simons Foundation.

Tanken är att donationen ska hjälpa matematiker att granska och vidareutveckla resultat som producerats av artificiell intelligens.

Kan ha byggt på forskningen

I september meddelade OpenAI att en ny AI-modell hade nått ett betydande resultat inom Navier-Stokes-ekvationerna, som beskriver vätskors rörelser och bygger på Newtons andra rörelselag.

Problemet har sysselsatt matematiker i närmare ett sekel och hör till de mest utmanande frågorna inom området.

Beskedet väckte dock en konflikt med delar av forskarvärlden. Två matematiker uppgav, enligt teknikpublikationen Techcrunch, att de själva hade varit nära ett liknande resultat.

De ifrågasatte om OpenAI:s arbete kunde ha byggt på deras forskning.

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