EQT:s jättebud på Qiagen får stöd – värderas till nära 120 miljarder

Spärr mot hedgefonder

Budet kräver att EQT får in minst 50 procent av aktierna plus en aktie. För att ta över hela bolaget krävs dessutom att en extrastämma godkänner en rad åtgärder efter affären, helst med 80 procent av rösterna.

Nås inte den nivån kan styrelsen ändå gå vidare om den bedömer att en betydande majoritet av ägarna stöder affären. I den bedömningen får styrelsen väga röster från långsiktiga ägare mot röster från dem som köpt aktier efter beskedet för att sätta käppar i hjulet, eller som driver så kallade eventstrategier.

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Klausulen ska ses mot bakgrund av historien. Amerikanska Thermo Fisher kom 2020 överens om att köpa Qiagen för 11,5 miljarder dollar. Affären föll på aktieägarnas motstånd, enligt Reuters.

Affären väntas slutföras i mitten av 2027. Drar myndighetsprövningen ut på tiden kan Qiagen betala en extra utdelning på upp till 0,47 dollar per aktie, utan att budet sänks.

Från pandemivinnare till uppköpskandidat

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Qiagen grundades i Tyskland på 1980-talet och har sitt huvudkontor i holländska Venlo. Pandemin fick efterfrågan på tester att skjuta i höjden. Därefter mer än halverades aktiekursen mellan toppen i september 2021 och maj i år, enligt FT. Skälen var att efterfrågan på covidtester rasade och att försäljningen av tuberkulostester mattades av.

Förra året köpte aktivistfonden Fivespan Partners in sig i bolaget. Fivespans Mark Stevenson, tidigare operativ chef på Thermo Fisher, tog plats i Qiagens tillsynsstyrelse i januari. I september efterträdde Jon Pratt Thierry Bernard som vd.

Pratt säger enligt FT att ett privat ägande gör att bolaget kan agera snabbare och satsa på de mest lönsamma möjligheterna.

Samtidigt släppte Qiagen preliminära siffror för tredje kvartalet. Försäljningen landade på 548 miljoner dollar och den justerade vinsten per aktie på 0,65 dollar. Helårsprognosen dras tillbaka så länge affären pågår.

Ett rekordår för EQT

För EQT är Qiagen den andra jätteaffären i år. I juni gick brittiska Intertek med på ett värt omkring 11 miljarder pund inklusive skulder, efter fyra bud.

Riskkapitalbolagen står under tryck att investera stora summor, samtidigt som högre räntor och geopolitisk oro gjort det svårare att sälja innehav, skriver FT.

EQT-aktien har haft ett skakigt år. I augusti sålde flera av bolagets toppar aktier för sammanlagt drygt tre miljarder kronor.

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