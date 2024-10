ECB väntas sänka räntan – oron för låg inflation ökar

Målet med sänkningen är att stärka ekonomin i ett läge där inflationen i eurozonen sjunkit till 1,8 procent i september, vilket är under ECB:s inflationsmål på 2 procent, uppger Financial Times.

”Den senaste utvecklingen stärker vårt förtroende för att inflationen kommer att återgå till målnivån i rätt tid”, sa ECB-chefen Christine Lagarde i EU-parlamentet den 30 september.

”Så gott som fastställd”

Enligt rapporter ser marknaderna sänkningen som ”så gott som fastställd”, vilket Michael Field, europeisk marknadsstrateg på Morningstar, bekräftar.

”Detta blir den tredje sänkningen med 25 punkter sedan juni, med ytterligare en sänkning väntad i december”, säger han.

ECB:s räntesänkningar har delvis påverkats av risken för långvarig låg inflation, vilket kan tvinga fram fler åtgärder för att stödja den ekonomiska tillväxten.

Enligt Financial Times har den svaga ekonomiska tillväxten i euroområdet tillsammans med låga prisökningar skapat en oro över att inflationen kan komma att ligga under målnivån under en längre tid, vilket i sin tur riskerar att påverka efterfrågan och tillväxt negativt.

