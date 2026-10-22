Det är tuffa tider för magnaten Mahdi Al Tajir. Hans företag har svårt att betala tillbaka stora lån, och därför tvingas han att sälja högt värderade fastigheter.
Vattenmiljardärens imperium faller samman – lyxhus för 1,5 miljarder till salu
Mahdi Al Tajirs familj försöker sälja flera prestigefastigheter i Storbritannien sedan långivare vidtagit åtgärder mot det högt belånade fastighetsimperiet.
Bland tillgångarna finns exklusiva bostäder, hotell och ett golfresort i Skottland.
Mahdi Al Tajir, 94, är miljardären bakom det brittiska mineralvattenbolaget Highland Spring.
Har fått betalningsproblem
Han var tidigare Förenade Arabemiratens första ambassadör i Storbritannien och byggde upp sin förmögenhet genom nära band till Dubais dåvarande ledare Sheikh Rashid bin Saeed al-Maktoum.
Familjen har under flera decennier samlat på sig ett omfattande brittiskt fastighetsbestånd. De senaste årens omfattande upplåning har emellertid lett till betalningsproblem och rättsliga åtgärder från fordringsägare, skriver Financial Times.
I juni tog en långivare över ett hus i det exklusiva Londonområdet Belgravia som tillhörde familjen. Den schweiziska banken UBS hade en registrerad panträtt i fastigheten.
Samtidigt försöker familjen sälja ett sex våningar högt townhouse i stadsdelen St James i London.
Fastigheten har varit till salu i mer än ett år, med ett begärt pris på 125 miljoner pund. Den belånades med ett kortfristigt lån med hög ränta 2023.
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Lånade stora summor
Även två av familjens större fastighetsprojekt har hamnat i ekonomiska svårigheter.
Park Tower Hotel i Knightsbridge och Arlington House i St James har båda drabbats av lånevillkor som inte längre uppfylls.
Bolaget bakom Park Tower Hotel lånade i oktober i fjol 347,5 miljoner pund från amerikanska Apollo Global Management och King Street Capital samt brittiska Cohort Capital.
Enligt de senaste årsredovisningarna har bolaget brutit mot flera lånevillkor och hamnat på obestånd.
Även finansieringen av Arlington House har drabbats av avtalsbrott. Där uppgår ett efterställt lån från King Street och Cohort till 171 miljoner pund, medan Emirates NBD står för ett seniorlån på 147 miljoner pund.
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Försöker sälja golfkomplex
Lånen omfattas av personliga garantier från familjemedlemmarna Amer och Khalid Al Tajir, vilket kan göra det möjligt för långivarna att rikta krav mot deras övriga tillgångar.
Familjens problem sträcker sig även till Skottland, skriver The Courier. Golfresorten gWest, nära Gleneagles, har lagts ut till försäljning. Anläggningen färdigställdes 2009 men har aldrig öppnat för allmänheten.
National Bank of Kuwait har väckt talan efter att ett lån på 12,75 miljoner pund förfallit utan återbetalning.
Därtill har familjen skulder kopplade till ett lyxlägenhetsprojekt i norra London, där bolaget bakom utvecklingen hade mer än 100 miljoner pund i skulder vid utgången av förra året.
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