Vattenmiljardärens imperium faller samman – lyxhus för 1,5 miljarder till salu

Mahdi Al Tajirs familj försöker sälja flera prestigefastigheter i Storbritannien sedan långivare vidtagit åtgärder mot det högt belånade fastighetsimperiet.

Bland tillgångarna finns exklusiva bostäder, hotell och ett golfresort i Skottland.

Mahdi Al Tajir, 94, är miljardären bakom det brittiska mineralvattenbolaget Highland Spring.

Har fått betalningsproblem

Han var tidigare Förenade Arabemiratens första ambassadör i Storbritannien och byggde upp sin förmögenhet genom nära band till Dubais dåvarande ledare Sheikh Rashid bin Saeed al-Maktoum.

Familjen har under flera decennier samlat på sig ett omfattande brittiskt fastighetsbestånd. De senaste årens omfattande upplåning har emellertid lett till betalningsproblem och rättsliga åtgärder från fordringsägare, skriver Financial Times.

I juni tog en långivare över ett hus i det exklusiva Londonområdet Belgravia som tillhörde familjen. Den schweiziska banken UBS hade en registrerad panträtt i fastigheten.

Samtidigt försöker familjen sälja ett sex våningar högt townhouse i stadsdelen St James i London.

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Fastigheten har varit till salu i mer än ett år, med ett begärt pris på 125 miljoner pund. Den belånades med ett kortfristigt lån med hög ränta 2023.

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