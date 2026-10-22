Blackstone är en av världens största investerare. Men den amerikanska investeringsjätten möter nu motvind inom sin omfattande fastighetsverksamhet.
Blackstone tvingas skriva ner värdet på fastigheter efter räntehöjningar
Blackstone sänker värdet på delar av sitt fastighetsinnehav efter stigande räntor och geopolitisk oro.
Det beskedet kommer samtidigt skjuts flera börsnoteringar upp.
Det försenar i sin tur återbetalningar till investerare som hoppas på att få tillbaka kapital genom försäljningar.
Högre räntor påverkar
Världens största investeringsgrupp inom alternativa tillgångar, med 1 400 miljarder dollar i förvaltat kapital, har skrivit ned värdet på vissa fastighetstillgångar med svagare tillväxtutsikter.
Det gäller bland annat omfattande fastighetsportföljer i Europa och amerikanska bostadsfastigheter.
Blackstones fastighetsfond för institutionella investerare minskade i värde med 3,2 procent under tredje kvartalet.
”Det har skett en justering för att återspegla högre räntor”, sa Gray om Blackstones fastighetsinnehav i en intervju med Financial Times.
Samtidigt steg värderingen av bolagets öppna kärnfastighetsfonder, som bland annat riktar sig till privatsparare, med 1,6 procent.
Blackstones flaggskeppsfond för privata investerare, Breit, har gett en nettoavkastning på sju procent hittills i år.
Läs mer: Blackstone går all in på AI: ”Vi är i samma läge som när elektriciteten kom”. Realtid
Börsnoteringar har skjutits upp
Bolagets ordförande Jon Gray uppger att den ökade marknadsoron också har bromsat planerna på att sälja portföljbolag genom börsnoteringar.
Blackstone har börsnoterat fem bolag under året, men flera planerade noteringar har försenats.
Datacenteroperatören Airtrunk, som Blackstone stöder, har skjutit upp sin börsnotering till nästa år.
Firmus, en annan datacenteroperatör med stöd från investeringsgruppen, har dragit tillbaka en planerad notering i Australien, vilket Financial Review har analyserat närmare.
Utvecklingen innebär ett bakslag för Blackstones förhoppningar om att snabbt frigöra kapital genom börsintroduktioner.
I januari beskrev Gray bolagets planerade noteringar som en av de största portföljerna av kommande börsintroduktioner i företagets historia.
Läs mer: Blackstone varnar för Europas skulder – AI ger USA andrum. Dagens PS
Tagit in mycket kapital
Blackstones resultat för tredje kvartalet låg samtidigt i huvudsak i linje med marknadens förväntningar.
Det resultatbaserade måttet på utdelningsbara intäkter uppgick till 1,32 dollar per aktie, medan avgiftsintäkterna blev 1,26 dollar per aktie, något lägre än väntat.
Bolaget tog in mer än 63 miljarder dollar i nytt kapital under kvartalet. Kapitalanskaffningen under de senaste tolv månaderna uppgick till nära rekordhöga 272 miljarder dollar.
Samtidigt fortsätter Blackstone att investera stort i datacenter och lagerfastigheter.
Gray bedömer att efterfrågan på digital infrastruktur fortfarande växer snabbare än utbudet, bland annat på grund av begränsad tillgång till el, halvledare och byggkapacitet.
Läs mer: Vattenmiljardärens imperium faller samman – lyxhus för 1,5 miljarder till salu. Realtid