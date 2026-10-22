Blackstone tvingas skriva ner värdet på fastigheter efter räntehöjningar

Blackstone sänker värdet på delar av sitt fastighetsinnehav efter stigande räntor och geopolitisk oro.

Det beskedet kommer samtidigt skjuts flera börsnoteringar upp.

Det försenar i sin tur återbetalningar till investerare som hoppas på att få tillbaka kapital genom försäljningar.

Högre räntor påverkar

Världens största investeringsgrupp inom alternativa tillgångar, med 1 400 miljarder dollar i förvaltat kapital, har skrivit ned värdet på vissa fastighetstillgångar med svagare tillväxtutsikter.

Det gäller bland annat omfattande fastighetsportföljer i Europa och amerikanska bostadsfastigheter.

Blackstones fastighetsfond för institutionella investerare minskade i värde med 3,2 procent under tredje kvartalet.

”Det har skett en justering för att återspegla högre räntor”, sa Gray om Blackstones fastighetsinnehav i en intervju med Financial Times.

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Samtidigt steg värderingen av bolagets öppna kärnfastighetsfonder, som bland annat riktar sig till privatsparare, med 1,6 procent.

Blackstones flaggskeppsfond för privata investerare, Breit, har gett en nettoavkastning på sju procent hittills i år.

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