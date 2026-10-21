Coca-Colas kaffemiljarder blev en dyr läxa

Det var 2018 som Coca-Colas dåvarande vd James Quincey köpte den brittiska kaffekedjan Costa Coffee från hotellkoncernen Whitbread för 5,1 miljarder dollar. Planen var att ta läskjätten in på den globala kaffe- och temarknaden, som Coca-Cola då värderade till 570 miljarder dollar.

Vägen dit skulle gå via självbetjäningsautomater för espressodrycker och kaffe på burk, distribuerat genom Coca-Colas globala nätverk av tappare.

Missa inte: Kinneviks bonusprogram blev en nolla – kostade närmare 58 miljoner. Realtid

Men enligt en granskning från Bloomberg har satsningen i stort sett misslyckats. Costa är i dag framför allt en kafékedja med drygt 2 700 butiker, främst i Storbritannien och Irland. Förra året stod Storbritannien för över 96 procent av Costas försäljning.

”Det är nästan ett avrundningsfel för Coca-Cola, men det är ett väldigt offentligt avrundningsfel”, säger Chris Clowes, tidigare driftchef på Costa och numera konsult, till Bloomberg.

Automaterna floppade

Kärnan i planen var automaterna Costa Express. De visade sig vara dyrare och krångligare för tapparna att placera ut än vanliga läskautomater. I USA var varumärket nästan okänt, och konsumenterna var vana vid billigt bryggkaffe, inte espresso till kafépriser.

”De gick till väga på helt fel sätt”, säger Chris Clowes till Bloomberg. Enligt honom borde Coca-Cola ha utgått från vad tapparna var bra på, inte från Costas styrkor i Storbritannien.

ANNONS

Läs även: OpenAI-anställda får 30 miljoner var – 67 gånger svensk medianlön. Dagens PS

Inte heller burkkaffet tog fart. Den amerikanska marknaden för färdigt kaffe, värd nära 23 miljarder dollar, toppas i stället av Frappuccino, ett samarbete mellan ärkerivalen Pepsico och Starbucks.

Antalet Costa Express-automater har visserligen ökat från drygt 8 200 till över 15 000, men internt hade man hoppats på tiotusentals fler. Dessutom slog pandemin igen de brittiska kaféerna 2020, året efter att affären slutförts.