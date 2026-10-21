Coca-Cola betalade 5,1 miljarder dollar för Costa Coffee för att bygga ett globalt kaffeimperium. Sju år senare driver läskjätten mest kaféer i Storbritannien, och har redan försökt sälja kedjan en gång.
Coca-Colas kaffemiljarder blev en dyr läxa
Det var 2018 som Coca-Colas dåvarande vd James Quincey köpte den brittiska kaffekedjan Costa Coffee från hotellkoncernen Whitbread för 5,1 miljarder dollar. Planen var att ta läskjätten in på den globala kaffe- och temarknaden, som Coca-Cola då värderade till 570 miljarder dollar.
Vägen dit skulle gå via självbetjäningsautomater för espressodrycker och kaffe på burk, distribuerat genom Coca-Colas globala nätverk av tappare.
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Men enligt en granskning från Bloomberg har satsningen i stort sett misslyckats. Costa är i dag framför allt en kafékedja med drygt 2 700 butiker, främst i Storbritannien och Irland. Förra året stod Storbritannien för över 96 procent av Costas försäljning.
”Det är nästan ett avrundningsfel för Coca-Cola, men det är ett väldigt offentligt avrundningsfel”, säger Chris Clowes, tidigare driftchef på Costa och numera konsult, till Bloomberg.
Automaterna floppade
Kärnan i planen var automaterna Costa Express. De visade sig vara dyrare och krångligare för tapparna att placera ut än vanliga läskautomater. I USA var varumärket nästan okänt, och konsumenterna var vana vid billigt bryggkaffe, inte espresso till kafépriser.
”De gick till väga på helt fel sätt”, säger Chris Clowes till Bloomberg. Enligt honom borde Coca-Cola ha utgått från vad tapparna var bra på, inte från Costas styrkor i Storbritannien.
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Inte heller burkkaffet tog fart. Den amerikanska marknaden för färdigt kaffe, värd nära 23 miljarder dollar, toppas i stället av Frappuccino, ett samarbete mellan ärkerivalen Pepsico och Starbucks.
Antalet Costa Express-automater har visserligen ökat från drygt 8 200 till över 15 000, men internt hade man hoppats på tiotusentals fler. Dessutom slog pandemin igen de brittiska kaféerna 2020, året efter att affären slutförts.
Säljförsöket sprack
I fjol försökte Coca-Cola sälja Costa. Enligt Financial Times avbröts försäljningen efter att bud från private equity-bolag kommit in under förväntan, och talen med de sista budgivarna, bland dem Asda-ägaren TDR Capital och Bain Capital, avslutades i december, rapporterade Reuters.
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Coca-Cola ska ha begärt minst 2 miljarder pund, ungefär hälften av de 3,9 miljarder pund bolaget betalade 2018. Enligt Bloomberg låg budgivarnas värderingar snarare kring 1 miljard pund.
Den 8 oktober rapporterade Semafor att Coca-Cola återigen undersöker en försäljning, och att minst en industriell köpare tittat på Costa men avstått på grund av värdering och strategi. Till Bloomberg säger dock Coca-Cola att bolaget inte är ute efter att sälja.
”Costa Coffee är en verksamhet vi tror på”, skriver Coca-Cola i ett uttalande till Bloomberg.
Flera tidigare anställda tolkar ändå de senaste kostnadsnedskärningarna som ett tecken på att nye vd:n Henrique Braun, som tog över i mars, kan göra ett nytt försök.
Tillbaka på plus
Samtidigt har Costa börjat repa sig. Rörelseresultatet för 2025 blev 20 miljoner pund mot en förlust på 13,5 miljoner året innan, och omsättningen växte med fem procent till 1,3 miljarder pund, enligt City AM. Samma månad gick bagerikedjan Greggs om Costa som Storbritanniens största kaffekedja räknat i antal försäljningsställen.
Kaffet var en gång en tillväxtmotor för Coca-Cola, när kaffeverksamheten växte med elva procent i takt med att Costa expanderade, som Dagens PS rapporterat.
För aktieägarna är Costa i dag en parentes. Coca-Cola, som hör till de defensiva aktierna, har ett börsvärde på över 400 miljarder dollar och aktien har stigit 34 procent i år, enligt Bloomberg. Uppköpet av mjölkvarumärket Fairlife har dessutom gått betydligt bättre.
”Coca-Cola behöver diversifiera, men att gå in i Costa var förmodligen ett steg för långt”, säger dryckeskonsulten John Sicher till Bloomberg.
Coca-Cola presenterar sin rapport för tredje kvartalet den 27 oktober.