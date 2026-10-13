Bildjätten Getty söker konkursskydd – aktieägarna blir utan

Bildjätten Getty Images meddelade på måndagen att bolaget förbereder ett förhandlat Chapter 11-förfarande i USA för att rekonstruera verksamheten, rapporterar Reuters. Rekonstruktionen väntas vara klar vid årsskiftet, och därefter blir bolaget privatägt.

Siffrorna bakom beskedet är anmärkningsvärda. Aktien har tappat omkring 99 procent av sitt värde sedan Getty återvände till börsen via ett SPAC-bolag 2022, då till en värdering på cirka 4,8 miljarder dollar. Vid fredagens stängning var börsvärdet knappt 21 miljoner dollar, samtidigt som skulderna uppgick till omkring 2,1 miljarder dollar vid halvårsskiftet.

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Kassan hade då krympt till 51,6 miljoner dollar, enligt Octus. Nu ska Gettyfamiljen och Koch Equity Development skjuta till upp till 533 miljoner dollar i nytt eget kapital.

Ägarfamiljen tar allt

Enligt pressmeddelandet kommer bolag knutna till Gettyfamiljen och Koch Equity Development att äga hela det rekonstruerade bolaget.

Långivarna har redan ställt sig bakom planen. Ägare till 83,5 procent av de icke säkerställda obligationerna går med på att lån för 270 miljoner dollar löses in. Omkring 89 procent av de säkerställda långivarna sänker samtidigt räntorna och förlänger löptiderna. Koch bidrar dessutom med upp till 143 miljoner dollar för att finansiera själva processen.

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För de nuvarande aktieägarna ser det dystert ut. I pressmeddelandets riskavsnitt framgår att stamaktieägarna enligt planen varken får eller behåller något.

”Transaktionen vilar på verksamhetens styrka och den tillväxtpotential vi ser framför oss, säger Mark Getty, medgrundare och styrelseordförande, i pressmeddelandet.

Ansökan omfattar bara vissa av bolagets amerikanska enheter. Processen ska också hantera det bolaget kallar icke-operativa rättsliga skulder, bland annat en tvist om teckningsoptioner. En amerikansk appellationsdomstol lät i våras stå fast en dom som tvingar Getty att betala omkring 88 miljoner dollar plus ränta till investerarna Alta Partners och CRCM, enligt Yahoo Finance.