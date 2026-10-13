En av världens största bildbyråer ska rekonstrueras och lämna börsen. Gettyfamiljen och Koch tar över hela bolaget, medan dagens aktieägare enligt bolagets egna dokument inte väntas få något.
Bildjätten Getty söker konkursskydd – aktieägarna blir utan
Bildjätten Getty Images meddelade på måndagen att bolaget förbereder ett förhandlat Chapter 11-förfarande i USA för att rekonstruera verksamheten, rapporterar Reuters. Rekonstruktionen väntas vara klar vid årsskiftet, och därefter blir bolaget privatägt.
Siffrorna bakom beskedet är anmärkningsvärda. Aktien har tappat omkring 99 procent av sitt värde sedan Getty återvände till börsen via ett SPAC-bolag 2022, då till en värdering på cirka 4,8 miljarder dollar. Vid fredagens stängning var börsvärdet knappt 21 miljoner dollar, samtidigt som skulderna uppgick till omkring 2,1 miljarder dollar vid halvårsskiftet.
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Kassan hade då krympt till 51,6 miljoner dollar, enligt Octus. Nu ska Gettyfamiljen och Koch Equity Development skjuta till upp till 533 miljoner dollar i nytt eget kapital.
Ägarfamiljen tar allt
Enligt pressmeddelandet kommer bolag knutna till Gettyfamiljen och Koch Equity Development att äga hela det rekonstruerade bolaget.
Långivarna har redan ställt sig bakom planen. Ägare till 83,5 procent av de icke säkerställda obligationerna går med på att lån för 270 miljoner dollar löses in. Omkring 89 procent av de säkerställda långivarna sänker samtidigt räntorna och förlänger löptiderna. Koch bidrar dessutom med upp till 143 miljoner dollar för att finansiera själva processen.
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För de nuvarande aktieägarna ser det dystert ut. I pressmeddelandets riskavsnitt framgår att stamaktieägarna enligt planen varken får eller behåller något.
”Transaktionen vilar på verksamhetens styrka och den tillväxtpotential vi ser framför oss, säger Mark Getty, medgrundare och styrelseordförande, i pressmeddelandet.
Ansökan omfattar bara vissa av bolagets amerikanska enheter. Processen ska också hantera det bolaget kallar icke-operativa rättsliga skulder, bland annat en tvist om teckningsoptioner. En amerikansk appellationsdomstol lät i våras stå fast en dom som tvingar Getty att betala omkring 88 miljoner dollar plus ränta till investerarna Alta Partners och CRCM, enligt Yahoo Finance.
Fusionen som sprack
Krisen tog fart när fusionen med konkurrenten Shutterstock, värd 3,7 miljarder dollar, föll i somras. Det var dock inte någon myndighet som stoppade affären, Getty valde själv att dra sig ur.
Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA krävde att Shutterstocks redaktionella verksamhet skulle säljas som villkor för ett godkännande. Gettys styrelse beslutade i slutet av juni att hellre avsluta affären, framgår av ett SEC-dokument.
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Därefter gick det fort. I augusti drog Getty tillbaka sin prognos. I slutet av månaden valde bolaget att utnyttja en 30-dagars respitperiod för räntebetalningar på två obligationslån, varpå Moody’s och S&P sänkte kreditbetyget till Caa3 respektive CCC.
I slutet av september rapporterade Bloomberg att Getty förhandlade med långivare om att ta kontroll över bolaget i en konkursprocess, och att familjen övervägde att gå in med pengar. Strax därefter inledde New York-börsen avnoteringen.
AI pressar branschen
Samtidigt pressas hela bildbranschen av AI-genererade bilder. Getty har försökt slå tillbaka i domstol, men med blandat resultat. Den brittiska High Court gick i stort sett på AI-bolaget Stability AI:s linje och avvisade Gettys upphovsrättsanspråk, rapporterade Channelnews.
Vd Craig Peters lyfter i pressmeddelandet fram det unika arkivet och kundrelationerna som bolagets styrka. Han säger också att den nya balansräkningen ska göra det möjligt att investera mer i verksamheten. Getty uppger att driften fortsätter som vanligt och att leverantörer och fotografer får betalt som tidigare.