Åtal mot Northvolt dröjer: "Efter semestrarna"

Misstankarna mot Northvolts tidigare vd Peter Carlsson gäller arbetsmiljöbrott med vållande till annans död, efter en dödlig explosion på fabriken 2023. Även en annan chef på Northvolt är misstänkt i ärendet.

”Förundersökningen är ute på slutdelgivning hos de två försvararna”, säger Christer B Jarlås.

”Tror vi inte att vi får förrän efter semestrarna”

Nu väntar åklagaren på att försvararna ska höra av sig med eventuella kompletteringar.

”Vi avvaktar försvararnas svar, och det tror vi inte att vi får förrän efter semestrarna”, säger Christer B Jarlås.

Påstår att vd:n för Northvolt närvarade på golvet

Åklagaren avvisar argumentet om att Carlsson ska ha suttit för högt upp i organisationen. Han menar att Carlsson varit närvarande i arbetet på golvet.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig beskrivning av åklagarens inställning i åtalsfrågan.