Bird & Bird rankas som marknadsledare inom IP, media, IT och telekom 

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med särskilt fokus på branscherna tech & comms, media, life sciences, aviation, energy & utilities och retail & consmumer.

Bird & Bird i Sverige behåller sin tier 1-placering inom ”Intellectual Property and Media” och tier 2 för ”IT and Telecoms” när rankinginstitutet Legal 500 publicerar resultaten för 2021. Det framgår av ett pressmeddelande. Underlaget baseras bland annat på intervjuer med bolagsjurister och klienter.

Skattegruppen rankas fortsatt som ledande och behåller rankingen i tier 2.

Bland skatteklienter finns till exempel Ålandsbanken, Deutsche Bank UK, Telia, TV4 och Scandic med på kundlistan.

Bird & Bird uppmärksammas dessutom i tier 3 för sin expertis inom Employment, Commercial, Corporate and M&A och Data privacy and Data protection.

Flera av byråns jurister är individuellt rankade och omnämnda. Monique Wadsted (Intellectual Property & Media) och Katarina Åhlberg(Employment) är båda invalda i Legal 500:s Hall of Fame, och Mattias Lindberg (IT and Telecoms) och Carl-Magnus Uggla (Tax) är båda listade som Leading individuals.

Bird & Bird har drygt 1 350 jurister på 29 kontor i 20 länder.