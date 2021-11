Berkshire Hathaways kassa slår nya rekord 

Samtidigt svällde kassan upp till rekordhöga 149,2 miljarder dollar. Kassan har därmed vuxit med ytterligare drygt 5 miljarder dollar från andra kvartalet när den uppgick till 144,1 miljarder dollar.



Berkshire Hathaway har under perioden inte slagit till med några större investeringar. Däremot har man fortsatt att återköpa aktier. Under det tredje kvartalet återköptes aktier för 7,6 miljarder dollar, vilket lyfter årets totalsiffra till 20,2 miljarder dollar. I fjol återköptes aktier för rekordhöga 24,7 miljarder dollar.



Berkshire Hathaway har majoriteten av sina börsnoterade tillgångar placerade i fyra bolag, American Express, Apple, Bank of America och Coca-Cola.