Avanza: Spel och cykliskt lockar spararna

-Handelsaktiviteten under årets första börsmånad har varit mycket hög och privatspararna nettoköper aktier för elfte månaden i rad. Januari har historiskt varit en stark börsmånad och de bokslut som redan kommit visar på en tydlig förbättring för många bolag likväl som en renässans för utdelningar, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Månadens köplista toppas av live casino-bolaget Evolution Gaming som inkluderades i OMXS30 vid årsskiftet. Följt av Volvo och Sveriges största investmentbolag Investor.

-Evolution Gaming är en favorit bland privatspararna och har fyrdubblat antalet ägare senaste året. Efter en snabb korrektion på minus tio procent under några dagar passade privatspararna på att köpa aktien. Det har gjort att Evolution Gaming seglat upp som den 9:e mest ägda aktien på vår plattform, säger Nicklas Andersson.

-Verkstadsbolaget Volvo lockar också spararna under månaden. Cykliskt har generellt fått vind i seglen under den rotation vi sett sedan slutet på förra året. En av Volvos amerikanska konkurrenter Paccar har dessutom höjt sin prognos för lastbilsleveranser i år, vilket privatspararna till synes tror att Volvo också kommer göra. Att ha en viss exponering mot cykliska branscher just nu när många tror att konjunkturen förbättras kan visa sig klokt, säger Nicklas Andersson.

Månadens säljlista toppas av Astra Zeneca som var den mest köpta aktien förra månaden.



-Astra Zeneca har varit en favorit bland privatspararna senaste året samtidigt som antalet aktieägare tredubblats. Aktien har befunnit sig på köptoppen senaste kvartalet, men efter uppgången senaste månaden ser vi nu vinsthemtagningar. Att det handlar om just vinsthemtagningar är tydligt då det är den mest sålda aktien i januari samtidigt som antalet aktieägare bara minskat på marginalen, resonerar Nicklas Andersson.