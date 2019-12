Volvo Cars emitterar aktier för 5 miljarder kronor

Volvo Cars förnyar ägarbanden till stora svenska institutioner genom att emittera nya preferensaktier för drygt 5 miljarder kronor. AMF tecknar aktier för 3 miljarder kronor och Folksam aktier för 2 miljarder kronor, skriver Dagens Industri.

Likviden från emissionen av de nya preferensaktierna används till att återköpa de preferensaktier som Volvo Cars emitterade i december 2016 till AMF, Första AP-Fonden och Folksam. Även 2016 var emissionen på 5 miljarder kronor.

Emissionen 2016 sågs som en tydlig signal på att Volvo Cars var på väg mot en börsnotering eftersom aktierna kunde konverteras till stamaktier vid en börsnotering av biltillverkaren.

Efter det att Volvo Cars sensommaren 2018, bland annat till följd av handelskriget, tvingats skjuta fram planerna på en börsnotering sålde Första AP-fonden sina preferensaktier till AMF och Folksam till nominellt värde. Orsaken var att Första AP-fonden enligt sina dåvarande interna regler inte fick äga onoterade aktier under längre tid.

En orsak till att Volvo nu väljer att köpa tillbaka preferensaktierna från 2016 är att den årliga utdelningen per aktie från och med december 2019 stiger med 200 procent från 250 kronor per aktie till 750 kronor per aktie. Det innebär att direktavkastningen ökar till 7,5 procent från 2,5 procent.

I och med att Volvo Cars utnyttjar möjligheten att köpa tillbaka preferensaktierna får biltillverkaren betala 112,5 procent av preferensaktiernas nominella värde.

– Det här var ett bra tillfälle för både oss och investerarna att omförhandla villkoren för preferensaktierna så att det blir mer flexibla. Vi ser refinansieringen som en stark signal på att AMF och Folksam verkligen tror på våra lönsamma tillväxtplaner – de skriver under på att vår positiva trend ska fortsätta, säger Carla De Geyseleer, som sedan oktober är finansdirektör för Volvo Cars, till Dagens Industri.

Varken Volvo Cars, AMF eller Folksam vill kommentera hur hög utdelningen är på de nyemitterade preferensaktierna, men enligt vad tidningen erfar är villkoren ungefär samma som för preferensaktierna som emitterades 2016.

Något som Volvo Cars dock är öppna med är att även de nya preferensaktierna i framtiden kan konverteras till stamaktier.

Är möjligheten till konvertering en signal om att en börsnotering av Volvo Cars står högt på er agenda?

– Vi tittar alltid på olika sätt till finansiering och en börsnotering är en möjlighet. Det är ägaren som bestämmer om börsnotering och vid vilken tid det ska ske, inte bolagsledningen, säger Carla De Geyseleer.

Har ni erbjudit preferensaktier till några andra investerare utöver AMF och Folksam?

– I nuläget har vi inte diskuterat med andra investerare. Vi är verkligen komfortabla med de institutionella investerare vi har i Sverige. Det utesluter inte att vi diskuterar med andra investerare, säger Carla De Geyseleer.

AMF:s aktiechef Anders Oscarsson konstaterar att investeringen i Volvos preferensaktier som emitteras år 2016 blev en bra affär för pensionsjätten.

– Vi investerar på nytt av två skäl. Det ena är att vi får en bra ränta, det är en preferensaktie som ger en fast utdelning som vi tycker är bra i den här lågräntemiljön. Vi känner oss väldigt trygga med kreditbetyget som Volvo Cars har. Det andra är att vi genom investeringen sätter oss i en positiv situation om Volvo Cars börsnoteras. Vi har också byggt upp en bra relation med Volvo Cars sedan vi investerade i den gamla preferensaktien år 2016”, säger Anders Oscarsson till Dagens Industri.

Angående en möjlig börsnotering av Volvo Cars tillägger han:

– Det är bra för Stockholmsbörsen och för våra pensionärer om vi får en ny stor likvid verkstadsaktie att handla i.