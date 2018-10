Tusentals vill backa ur bostadsköp

Tusentals vill backa ur köpen av nyproducerade bostadsrätter. Och så lyfter kinesiska börser under måndagen i ett rally som är det starkaste på två år. Det är några av punkterna i måndagens nyhetssvep.

Bostäder Advokaten Jörn Liljeström tror att tusentals köpare just nu är i processen att försöka hoppa av köp av bostadsrätter i nyproduktion. ”Enbart jag har nu över dussinet sådana stämningar”, säger han till SvD Näringsliv. Enligt Erika P Björkdahl, juridikdoktor i Uppsala, har många köpare rätten på sin sida.

Tung rapportvecka på Stockholmsbörsen

Börs I veckan kommer den tyngsta rapportveckan för årets Q3-rapporter. Till exempel presenterar samtliga fyra svenska storbanker sina delårsresultat. På tisdag morgon kommer Swedbank, på onsdag Nordea och Handelsbanken och så avslutar SEB med att presentera sitt delårsresultat på torsdag.

Datainspektionen utökar GDPR-granskningarna

GDPR Datainspektionen utökar nu sin GDPR-tillsyn och kommer att granska fler nya krav på svenska företag, skriver DI Digital.

Det var i somras som Datainspektionen meddelade att de startade sin första tillsyn om EU:s nya regler kring persondataskydd, GDPR. Nu utökas kontrollerna av svenska bolag för att säkerställa att reglerna, som infördes i maj, efterlevs. Enligt tidningen handlar det om flera större granskningar, inte minst kommer Datainspektionen att utreda så att företagen har ordning och reda på samtyckeskravet som behövs för att samla in personuppgifter från kunder.

Två svenskor i Europas tech-elit

Tech När Forbes släppte sin lista över de 50 mäktigaste kvinnorna inom tech i Europa förra veckan fanns två svenskor med i rankingen. Natural Cycles-grundaren Elina Berglund och Helena Samsioe, vd och grundare för Globhe, kvalar båda in på listan, skriver Veckans Affärer.

Regeringens budgetförslag blir urvattnat

Budgeten Med en regeringsbildning som gått i stå minskar möjligheterna att klara deadlinen för ny budget 15 november. Då måste övergångsregeringen lägga fram en budget utan nya politiska inslag. ”Det är oprövad mark”, säger Urban Hansson Brusewitz, tidigare budgetchef på finansdepartementet och numera generaldirektör på Konjunkturinstitutet, till SVT.

Många små butikskedjor i Sverige

Handel 14 bolag står för över hälften av omsättningen i den svenska detaljhandeln. Det framkommer i en rapport som Handelsrådet beställt av HUI Research.”Det finns cirka 300 kedjor som inte ens har tio butiker”, säger Andreas Svensson, senior konsult på HUI Research, i ett pressmeddelande, rapporterat fPlus

JP Morgan Chase bygger fintechcampus i Silicon Valley

Fintech Investmentbanken JP Morgan Chase planerar att öppna ett campus för fintech i Palo Alto. Ambitionen är att byggnaden skall inrymma mer än 1 000 anställda. Tanken är att kontoret kommer öppna 2020. Storbanken har också gjort förvärv i form av WePay och Stripe. Tanken är att bland annat WePay och dess 275 anställda skall flytta till det nya kontoret, rapporterar Finwire.

Tyskland vill beskatta multinationella techbolag

Tech Tysklands finansminister Olaf Scholz vill se en global minimibeskattning av de stora teknikgiganterna. Det uppger han i en intervju i Welt am Sonntag. Finansministern vill se en minimibeskattning som gör det svårare för bolagen att skatteplanera. EU har varit tydliga med att man vill se just en bättre beskattning av stora jättar som Facebook, Google, Amazon och Apple. Även aktörer med digitala intäkter såsom Airbnb och Youtube är under lupp. Scholz anser att tech-bolaget utnyttjar globaliseringen genom att lägga vinsterna där det är mest gynnsamt. Han vill se ett regelverk som stoppar att intäkter bokförs i skatteparadis, rapporterar Finwire.

Italien räknar med att få budgeten underkänd av EU

EU Italiens regering tror att EU underkänner landets budgetplan redan i morgon tisdag, erfar Reuters. Det skulle i så fall vara första gången EU ger ett land bakläxa på dess budget. Samtidigt spår Société Générale-strategen Ciaran O’Hagan ett lättnadsrally på den italienska börsen i dag måndag efter att Moodys sänkt landets kreditbetyg mindre än väntat. Kreditvärderingsinstitutet Moody's har sänkt Italiens kreditbetyg till Baa3, från tidigare Baa2. Utsikterna för betyget är stabila.

Britterna öppnar för längre övergångsperiod

Brexit Storbritannien öppnar för att förlänga övergångsperioden för EU-utträdet – om unionen släpper sina krav om den irländska gränsen. Det sa brexitministern Dominic Raab till BBC i går, rapporterar Omni.

Starkare dollar bakom rapportmissar på Wall Street

Börs En tredjedel av de 85 bolag i Wall Streets breda S&P 500-index som hittills lagt fram delårsrapporter i tredje kvartalet har missat analytikernas förväntningar. Det skriver Wall Street Journal. Många företag pekar på starkare dollar, stigande kostnader och försiktigare kunder som förklaringar.

Kinesiskt börsrally - starkaste på två år

Börs Sedan Kinas regering följt upp sämre tillväxtsiffror än väntat med löften om marknadsreformer lyfter Shanghai omkring 4 procent vid 05.30-tiden på måndagen. Kinesiska aktiemarknader går därmed mot sin starkaste dagsutveckling på över två år. Det är en välkommen lättnad för börserna i Shanghai, Shenzhen och Hongkong, som prövats hårt av handelskrig och allt tuffare riskmiljö i världsekonomin, skriver Financial Times, enligt Omni Ekonomi.

Skrotar miljardinvestering i Klippan som skulle ge 500 jobb: "Måste få konsekvenser att rösta på SD”

Investeringar Näringslivsprofilen Darko Pervan tog beslutet att skrota en investering på 1,7 miljarder kronor som skulle ha lett till 500 nya jobb. Orsaken är att 30 procent av Klippanborna röstar på SD. "Jag kan inte som invandrare belöna SD-anhängare eftersom deras politik bygger på att jag inte är välkommen här", säger Darko Pervan vars familj kom till Sverige av en ren slump i mitten på 1950-talet, i en intervju med Veckans Affärer. Han bedömer att beslutet att skrota Klippansatsningen kostar ett års jobb och massor av miljoner, men anser att det är värt varje förlorad timme och krona för att slippa tumma på sin egen och bolagets värderingar om alla människors lika värde.