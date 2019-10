Triton lägger bud på Ving

Triton lägger bud på Ving

Redan i våras förde riskkapitalbolaget Triton samtal med charterjätten Thomas Cook om att eventuellt förvärva de nordiska dotterbolagen. Nu har samtalen återupptagits om att köpa charterjätten Thomas Cooks nordiska verksamhet, där bland annat svenska Ving ingår. Det uppger Sky News som hänvisar till källor. Enligt källorna hoppas Triton att affären kan vara klar inom några dagar. Inget formellt avtal har ännu ingåtts.

Net Insight rekryterar vd från SJ

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, har utsett Crister Fritzson till ny vd. Hans nuvarande befattning är vd och koncernchef för SJ. Tidigare har han varit vd och koncernchef för Teracom samt vd för tv-distributören Boxer. Crister Fritzson har varit styrelseledamot i Net Insight sedan 2013. "Jag är glad och stolt över styrelsens förtroende och ser framemot att leda företagets nästa utvecklingsfas och internationella expansion tillsammans med all den innovationskraft som finns inom företaget" säger Crister Fritzson i ett pressmeddelande. Crister Fritzson kommer att tillträda sin nya roll under första halvåret 2020 och ersätter därmed Henrik Sund som kommer lämna bolaget under hösten.

Clas Ohlsons online-försäljning lyfte rejält

Prylkedjan Clas Ohlsons försäljning ökade 1 procent under september jämfört med samma månad året före. Onlineförsäljningen ökade i sin tur med 46 procent. Totalt landade försäljning på 681 miljoner kronor under september vilket var en ökning från 677 miljoner kronor under samma månad 2018. Onlineförsäljningen uppgick i sin tur till 44 miljoner kronor vilket var en ökning från 30 miljoner kronor september 2018.

Bonava säljer 162 hyreslägenheter i Västerås

Bonava säljer ett hyresrättsprojekt till NREP Nordic Strategies Fund III. Affären omfattar 162 hyreslägenheter belägna i den nya stadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås. Projektet beräknas resultatavräknas under det fjärde kvartalet 2021. ”Tillsammans med NREP kan vi nu erbjuda Västeråsborna nyproducerade och välplanerade hyreslägenheter vid Öster Mälarstrand” säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.

Omorganisationen i Arion Banki tynger tredje kvartalet med miljardbelopp

Den pågående omorganisationen inom Arion Banki och tillgångar som ska säljas kommer tynga det tredje kvartalet negativt med 3 miljarder isländska kronor. Anledningarna till de negativa resultatet är bland annat utmanande marknader. Banken blir även tvungen att göra en nedskrivning på 600 miljoner isländska kronor på tillgångar ägda av TravelCo. Som sedan dessa förvärvats, har förberetts att säljas med målsättningen att få ett avslut inom kommande månader.

Spretigt på Asienbörserna

Utvecklingen efter måndagens rivstart på handelsveckan, då börserna steg brett och rejält efter USA:s och Kinas överenskommelse i handelskonflikten, är på tisdagsmorgonen blandat. Orsaken är tvivel kring det partiella avtalet och en upplevd brist på nya framsteg.