Swedbank: Risk för kapitalbrist när fler startar aktiebolag med lägre aktiekapital

Antalet nystartade företag har ökat kraftigt under pandemin. Bolagsverkets statistik visar att det är aktiebolag som ökar mest. Under årets tio första månader registrerades 50 000 nya aktiebolag efter att redan ha ökat med drygt 46 000 företag under 2020. Flest startas inom bygg, detaljhandel samt hotell och restaurang, vanligtvis utan anställda. Orsakerna till att just aktiebolag ökar kan vara flera, bland annat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet halverades i januari 2020 till 25 000 kronor och att regeringens företagsstöd under coronapandemin till största delen varit utformade för aktiebolag. Det senare kan ha gjort att företagare har ombildat sina enskilda firmor till aktiebolag. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Det många kanske missat är att den som startat ett aktiebolag kan bli personligt ansvarig för företagets skulder om det blir kapitalbrist, och med ett lägre aktiekapital blir marginalerna mindre. Enligt Bolagsverket hade närmare 90 procent av de nystartade företagen under 2020–2021 ett registrerat aktiekapital på 25 000 kronor. Knappt en procent hade ett aktiekapital på 100 000 kronor eller mer.

Företagskonkurserna för aktiebolag minskade generellt under pandemin men ökade bland företagare utan anställda. Under perioden januari-oktober 2021 steg antalet konkurser i denna grupp med drygt 30 procent jämfört med samma period i fjol. Detta motsvarar tre av fyra företag som gick i konkurs. Bygg- och detaljhandelsföretag var överrepresenterade, följt av konsultbolag. Av de företag som gick i konkurs 2020 var drygt hälften äldre än sex år.

En tidigare undersökning från Swedbank och sparbankerna visar även på kunskapsluckor om att driva företag. Tre av tio företagare svarade att de inte har tillräcklig kunskap inom ekonomi, skatter och regelverk för att driva företaget men uppgav samtidigt att de vill lära sig mer om dessa områden samt om juridik och digitalisering.