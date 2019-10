Swedbank och Nordea i täten på hållbarhetslista

Det är H&K Responsible Investment Brand Index 2019, som för andra året i rad har rankat 220 europeiska kapitalförvaltare baserat på deras förmåga att bädda in ansvarsfulla investeringsstrategier i varumärket. Det rapporterar Citywire Selector.

Indexet och rapporten skapades av Jean-François Hirschel, grundare och vd för den finansiella forskningsgruppen H-Ideas, och Markus Kramer, partner vid specialkonsultföretaget Brand Affairs.

I rapporten konstateraes att två tredjedelar av de företag som analyserats formellt förbinder sig till att vara ansvariga investerare, ofta genom att underteckna FN: s principer för ansvarsfulla investeringar. De allra flesta (75 procent) av dessa kapitalförvaltare misslyckas med att översätta detta åtagande till sitt varumärke.

Annons

Annons

Men Swedbank klarar det utmärkt och placerar sig på fjärde plats i rankingen. Nordea är inte långt efter och rankas som sjunde bästa kapitalförvaltare när det gäller att omsätta arbetet med ansvarsfulla investeringar till varumärket. Sasja Beslik, som tidigare var chef för hållbara finanser på Nordea, kniper tionde platsen med sin nya arbetsgivare, Bank J. Safra Sarasin.

Liza Jonson.

Liza Jonsson, vd för Swedbank Robur, vad betyder detta för Swedbank?

– Vi är mycket glada över den fina placeringen, det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar verkligen gör skillnad.

Vad har ni gjort för att placera er så högt?

– Att hamna bland Europas topp fem hade inte varit möjligt utan det breda engagemang vi har för hållbarhetsfrågor hos våra medarbetare. Det är de som varje dag, i allt de gör, ser till så att vi har hållbarhetsperspektivet integrerat i hela vår affär.

Vad är nästa steg?

– Vår vision är att bli världsledare i hållbart värdeskapande. Det är en ambitiös vision, och det är utnämningar som den här, som visar att vi redan är en bra bit på vägen. Vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta för att bli ännu bättre och hjälpa till att driva en positiv utveckling framåt.

Katarina Hammar, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, är också nöjd med bankens sjundeplacering på topp-tio-listan.

Katarina

Hammar.

– Vi jobbar hårt för att våra kunder ska få så bra investeringar som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Som en av Nordens största banker tror vi på vår förmåga att påverka och är övertygade om att finansbranschen spelar en avgörande roll för att åstadkomma den förändring som samhället behöver.

– Vi har under lång tid arbetat med och utvecklat ESG-analys och aktivt ägande och vi har varit transparenta med det arbete vi gör. Det är därför roligt att allt arbete och alla resurser som vi satsar på detta också uppmärksammas och ger resultat. Med det sagt är vi ödmjuka inför att hållbarhet är en resa som innebär löpande förbättringar och kontinuerligt lärande i takt med att omvärlden förändras.

– Framåt ser vi bland annat nya EU-regleringar som kommer att påverka vårt arbete. Vi har också som enda nordiska bank varit med och tagit fram de nya principerna för ansvarsfull bankverksamhet, vilket vi är mycket stolta över. Principerna undertecknades den 22 september av 130 banker, som representerar en tredjedel av hela den globala banksektorn. Detta är ett stort steg, där de nya principerna utgör ett branschgemensamt ramverk som kan styra bankernas arbete med hållbarhet, något som inte funnits tidigare och som har försvårat hållbarhetsarbetet, säger Katarina Hammar.

Hälften av branschen har varit kvar i den 'traditionella' kategorin, vilket innebär att de är engagerade i ansvarsfulla investeringar, men som inte översätter detta åtagande till sitt varumärke.

De tio bästa kapitalförvaltarna i indexet:

1. Axa Investment Management

2. Hermes Investment Management

3. Candriam

4. Swedbank Asset Management

5. Ostrum Asset Management

6. Mirova

7. Nordea Investment Management

8. Degroof Petercam Asset Management

9. Robeco

10. Bank J. Safra Sarasin

Den internationella investmentbanken Axa IM tar topplatsen i rankingen i år, före Hermes, som rankades på första plats förra året. Ostrum Asset Management, Nordea Asset Management och Robeco kom in på topp-tio i år, vilket de inte lyckades med förra året.

Pictet AM, Groupama AM och Sycomore AM, tappade sina respektive platser i topp-tio och hamnade utanför listan i år.

Gruppen bakom rapporten har utvidgat det varumärkesindex som lanserades 2018 och har byggt vidare på den befintliga metod som används genom att ta hänsyn till ytterligare faktorer för att ge ett mer förfinat perspektiv på hur väl kapitalförvaltare förmedlar sin goda avsikt genom varumärket.

Indexet sammanställer analyser av alla 220 kapitalförvaltare som är verksamma i Europa enligt listan i Investment & Pensions Europe Journal Top 400-ranking från och med december 2018.