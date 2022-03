Succé för Nordnets danska ISK-satsning

Johan Tidestad.

Nordnet är den enda pan-nordiska digitala plattformen för sparande och investeringar och har, tillsammans med en eller två lokala konkurrenter, en utmanarroll på alla fyra marknader. Nordnet har en ledande position som digital plattform i Norge, Danmark och Finland och nummer två på den svenska marknaden.

Den årliga kundtillväxten på nordisk basis uppgår till 31 procent och sparkvoten till 15 procent. Såväl sparkapital som utlåning nådde nya rekordnivåer under förra året. Årsresultatet för 2021 blev 56 procent högre än för 2020 och högst i Nordnets historia.

I synnerhet Danmark sticker ut. Under 2021 ökade intäkterna för Nordnet i Danmark med 47 procent jämfört med föregående år. Ökad kundbas och ökad handelsaktivitet per kund bidrog positivt till provisionsnettot som uppgick till 745,8 (539,5) miljoner kronor. Räntenettot uppgick till 73,0 (31,7) miljoner kronor. Det danska sparkapitalet var vid utgången av året var 172,0 (118,1) miljarder kronor. Nettosparandet för perioden januari-december 2021 uppgick till 30,6 (22,0) miljarder kronor. Antalet avslut under perioden januari-december 2021 ökade med 42 procent jämfört med motsvarande period föregående. Portföljbelåningen gick även starkt uppåt och ökade med 42 procent i jämförelse med föregående år, och uppgick per den sista december 2021 till 2.4 (1,7) miljarder kronor.

I november lanserade Nordnet i Danmark sparformen aktiesparkonto. Under den första veckan öppnades 17 400 nya konton och vid utgången av året hade totalt 34 000 aktiesparkonton öppnats hos Nordnet. Nu i mitten av mars är marknadsandelen 23 procent med 55 000 konton.

Hur fungerar aktiesparkontot?

– Aktiesparkontot liknar svenska ISK, på så sätt att det är det enklaste sättet att komma igång med ett sparande i aktier. Skattesatsen är lägre än för en vanlig aktiedepå och man slipper deklarera själv. Sen finns det en beloppsbegränsning på kontot, men politikerna diskuterar just nu en höjning. Aktiekulturen i Danmark är inte lika utbredd som i Sverige, men starkt på uppåtgående, och ett en enkel sparform är naturligtvis ett steg som gynnar den utvecklingen, säger Johan Tidestad, Nordnets kommunikationschef till Realtid.

Vilka konkurrerar ni med?

– I princip alla lite större banker erbjuder aktiesparkonto. Euroclear i Danmark redovisar löpande det totala antalet öppnade konton, men det finns ingen officiell sammanställning över de olika bankernas marknadsandelar. Vad jag vet var Saxo Bank störst på marknaden innan vi lanserade, men nu vet jag inte exakt hur det ser ut. De stora aktörer vi konkurrerar med förutom Saxo är Danske Bank och Nordea.

Varför har det gått så bra för Nordnet? Vad har ni som de andra inte har?

– Vi har riktigt bra tryck i vår danska verksamhet just nu och ett väldigt starkt varumärke inom sparande och investeringar. Men sen finns det flera delförklaringar. Många av våra befintliga kunder har öppnat ett aktiesparkonto. Vi ser också att de nya kunder vi får in öppnar fler än ett konto i samband med att de blir kunder – dels en vanlig depå, dels ett aktiesparkonto. Vi har ett bra introduktionserbjudande där vi erbjuder handel för 10 kronor per affär fram till Sankt Hans, som är midsommarafton i Danmark. Sen har vårt aktiesparkonto precis blivit utnämnt till ”Bäst i test” av den danska konsumentorganisationen Taenk, som liknar de tester som Råd & Rön gör i Sverige, säger Johan Tidestad.