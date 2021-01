Stefan Ingves Central Banker of the Year

I sin motivering skriver tidningen The Banker att Riksbanken under ledning av Stefan Ingves har framstått som en av de mest innovativa och progressiva institutionerna i sitt slag någonstans i världen. De senaste åren har Riksbanken intagit en ledande global position när det gäller utvecklingen av en centralbank digital valuta (CBDC), medan den kreativa expansionen av den penningpolitiska verktygslådan har varit ett kännetecken för Sveriges svar på covid-19-pandemin. Tillsammans med Ingves stabila ledning av centralbanken under de senaste 15 åren, under en tumult period av regional ekonomisk utveckling, har dessa framsteg säkerställt att han har framstått som The Bankers val för Central Banker of the year för Europa.

– Ingves förmåga att leda med en blandning av försiktighet och innovation har säkerställt hans anställning vid Riksbanken och är fortfarande ett av de mest framgångsrika exemplen på regional centralbanksledarskap på senare tid, skriver tidningen.