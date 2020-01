Spotify-chef slår lönerekord

Det är Dagens Nyheter som gått igenom lönelistorna bland Sveriges främsta inkomsttagare under 2018. Bland årets högsta inkomster i lön toppar Spotify och Candycrush-utvecklaren King som arbetsgivare.

Spotifys produktchef Gustav Söderström, satte nytt rekord vad gäller taxering av lön. Under 2018 drog Spotifychefen in 332 miljoner kronor i inkomst av tjänst. Förutom lön räknas också bonusar och andra förmåner in i summan. Gustav Söderström har dessutom dragit in ytterligare 12 miljoner kronor som inkomst av kapital. Totalt betalade han drygt 194 miljoner kronor i skatt under 2018.

På andra plats hamnar Embark Studios grundare Patrick Söderlund, vars inkomster landade på 175 miljoner kronor.

Annons

Annons

På tredjeplats hamnar Oskar Stål, chef för personalisering på Spotify, och därefter följer musiktjänstens tidigare bokföringschef Luca Baratta och premiumchefen Alex Norström.

När det kommer till kapitalinkomster hamnar klockbolaget Daniel Wellingtons grundare Filip Tysander på en sjundeplats. Under inkomståret 2018 taxerades klockkungen för 403 miljoner kronor i inkomst av kapital.