Spectrum Ones vd om Eniro: ”Som en win-win hämtat ur läroböckerna i skolan”

Datavisualiseringsföretaget Spectrum One blir Eniros största ägare med förvärvet av 28 procent av aktierna för cirka 168 miljoner kronor, meddelade Spectrum One idag onsdag 30 december. Ju närmare Spectrum Ones vd tittade på Eniro, med utgångspunkten i ett antal identifierade synergier, desto klarare och mer logisk blev förvärvet av en stor aktieandel i bolaget, säger Hosni Teque-Omeirat till Realtid.

– Det tredje kvartalet i Eniro bekräftade att de hade nått flera av de mål som sattes upp för företaget. Kvartalsrapporten visade framförallt två mycket starka findings: [för det ena är] Eniro nu ett ekonomiskt stabilt företag och de har löst den stora skulden de hade med en konvertering till aktier för att betala sina långivare, [för det andra] ökar Eniro lönsamheten till en konkurrenskraftig nivå, säger han.

Hosni Teque-Omeirat anser att tre kriterier är särskilt viktiga vad gäller Eniros omvandling till ett SaaS-företag: återkommande intäkter skall vara den enda eller huvudsakliga intäktsströmmen, en digitaliserad kundresa, och självbetjäning och online kundtjänst.

– Ytterligare mätvärden att titta på vid transformering till ett SaaS-företag är kundförvärvskostnad, kundretention och lead-till-kund-ratio och tillväxt i kundstocken samt månatliga återkommande intäkter etc som alla kan stödjas av ett kraftfullt analysverktyg som vårt Prism, säger han.

Han bedömer att Eniros utveckling under tredje kvartalet gått i den riktningen samt att bolaget redan idag genererar närmare majoriteten av sina intäkter från abonnemang.

– Eniro arbetar dock fortfarande med försäljning via konventionella utgående försäljningssamtal. Självbetjäningen och kundtjänsten online måste fungera sömlöst för att hålla nere och servicenivån på topp. Eniro har visat helt rätt inställning i detta men det finns mycket potential kvar att kapitalisera på, säger han.

Han fortsätter:

– Eniro saknar som många andra informationsföretag ett system som gör dem digitala. Det är här vi kommer in. Vi kan ta dem till nästa steg och se till att Eniro tar täten i sin digitaliseringsresa och de hjälper oss att skapa affärer med sina kunder – jag ser det som en win-win som hämtat ur läroböckerna i skolan, säger Hosni Teque-Omeirat.

Spectrum One har även mer djupgående planer och ser ytterligare möjligheter som bolaget vill lyfta för Eniro, säger han. Om Eniros teknik och kompetens inom kartor spelat in i beslutet är oklart men tydligt är det att Spectrum One ser en stor potential i Eniro kring hur bolagen tillsammans kan transformera branschen.

– Den tekniska kompetensen hos oss inom Business Intelligence och Analytics är svårslagen. Vi ser möjligheterna i att ytterligare digitalisera den befintliga affärsmodellen hos Eniro som har skapat en stark bas på den nordiska marknaden med sina olika tjänster och där de har potential att bli många gånger starkare, säger Hosni Teque-Omeirat. Just nu är vi dock övertygade om att vår investering kommer att påverka både dem och oss mycket positivt i fråga om utveckling, digitalisering och värdeskapande för både våra och deras kunder.

I veckan godkände bolagsstämman förslaget från Eniros styrelse att bolaget inte ska gå i likvidation , vilket var det slutliga steget i den rekonstruktion som bolaget befann sig i under året, säger Magdalena Bonde, vd för Eniro, till Realtid.

– Styrelsen hade vid en kontrollstämma fatta det formella beslutet, vilket nu gjordes, säger hon.

Angående ägarförändringarna hänvisar hon till Sepctrum One med tillägget att ”detta skett på ägarnivå och att vi nu etablerar en kontakt för att se hur eventuella samarbeten kan utvecklas i framtiden.”