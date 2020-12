Spectrum One blir största ägare i Eniro

Datavisualiseringsspecialisten Spectrum One, med Örjan Berglund (via Vildmarksstugor i Norrland) och Avanza Pension på ägarlistan, blir efter förvärvet Eniros största ägare. Transaktionen beräknas vara genomförd 11 januari. Spectrum One förvärvar totalt 188 862 265 aktier för en köpeskilling om cirka168 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,89 kronor per aktie.

– Att ha möjlighet och mandat att göra decenniumsavtalet för Spectrum One är inget mindre än en stor ära och ett enormt privilegium för mig, min styrelse och ledningsgruppen. Eniro har en av den största kundportföljen inom SME i Norden. Från och med idag har Eniro 60 000 kunder inom detta segment. Den potentiella marknaden är dock 1 200 000 kunder. Varje vecka besöker över 4 000 000 unika besökare runt om i Norden Eniros webbplats, säger Hosni Teque-Omeirat, vd för SpectrumOne, i en presskommentar.

Säljarna är Theodor Jansson, MGA Placeringar, Hajskäret Invest, Martin Bjäringer, Thomas Krishan och Patrik Enblad.

Spectrum One betalar cirka 61 miljoner kronor kontant och cirka 107 miljoner kronor genom att emittera skuldebrev till säljarna. Den kontanta delen finansieras Spectrum One genom brygglån om 55 miljoner kronor samt med befintlig kassa. Brygglånsavtalet har skrivits med den danska kapitalförvaltaren Formue Nord Markedsneutral respektive Mats Gabrielssons investmentbolag Trention. Spectrumones styrelse avser att genomföra en företrädesemission om upp till cirka 160 miljoner kronor för att finansiera återbetalning av skuldebrev och brygglån.

Hannes Snellman Attorneys är legal rådgivare till Spectrum One.

När Eniro börsnoterades 10 oktober 2000 tog bolaget in 6,1 miljarder kronor i riskkapital. Teckningskursen var då 84 kronor.