Sharpfins vd Markus Alin: "De rika blir rikare och trenden håller i sig"

Med målet av att ta in åtta nya kunder i år, varav två är redan i hamn, siktar Sharpfin på breakeven på månadsbasis runt oktober-november 2021. Då genomför även bolaget en kapitalrunda. Det säger Markus Alin, grundare och vd för Sharpfin, till Realtid.

– EU har standarder för hur kapitalförvaltning ska se ut vilket gör att det inte finns stora skillnader mellan Sverige och andra marknader i Europa. Det vi fokuserar på utvecklingsmässigt är två marknadssegment: Det första är oberoende kapitalförvaltare till vilka bankerna tappar marknadsandelar. Detta kan vara både robotrådgivare som konkurrerar med en mer kostnadeffektiv förvaltning eller mer traditionella förvaltare som kan erbjuda en mer personlig service än vad bankerna själva förmår. Vi hjälper dessa aktörer med att effektivisera sina processer i vårt portföljsystem, säger Markus Alin och fortsätter:

– Den andra delen handlar om family offices. De rika blir rikare och trenden håller i sig, säger han. Vi räknar med hur mycket privat kapital finns under förvaltning i hela världen och tar man en liten del av den kakan blir man ett väldigt lönsamt bolag.

Markus Alin, grundare och vd, Sharpfin.

Foto: Sharpfin

Marknadsstatistiken bekräftar Alins uttalande. Förmögenhetsförvaltning är utan tvekan glödhet. Världens 121 största family offices (FO) förvaltade nettotillgångar till ett värde om 142.4 miljarder dollar 2020, enligt UBS . Värdet av den totala marknaden uppgick för sin del till 1 162 miljarder dollar under 2020 och beräknas växa till 1 263 miljarder dollar under 2021, vilket motsvarar en årlig tillväxt om 8.7 procent (CAGR). År 2025 spås marknadens värde uppgå till 1 755 miljarder globalt, enligt data från The Business Research Company. Tittar man på delmarknaden förmögenhetsförvaltningsmjukvara så ser tillväxtkurvan lika lovande; den globala marknaden var värd 3,31 miljarder dollar 2020 och beräknas växa med 13,5 procent (CAGR) mellan 2021 och 2028, enligt Grandview Research.

Initialt fokuserade Sharpfin på fondmarknaden men ändrade kurs i samband med att marknaden skiftade till fördel för externa kapitalförvaltare och family offices. Där fokuserar Sharpfin på kunder som har under 20 miljarder kronor under förvaltning. Bolaget har förvisso även kunder som har större tillgångar under förvaltning, men då hanterar Sharpfin endast en specifik del av deras affär, som i Nordnets fall.

– Vi fick vår första kund 2017 och har idag sju kunder, varav sex i Sverige, en i Österrike och vi börjar även skrapa på den Schweiziska marknaden, säger han. Nordnet är vår största kund och de använder Sharpfin till sin försäkringsrådgivning. Sedan finns det en rad mindre family offices som använder ett standardiserat erbjudande bestående av tre av våra moduler vilket täcker de behov som finns i dessa förvaltarorganisationer.

Han fortsätter:

– Det vi erbjuder är ökad effektivitet och kostnadsbesparingar, vilket i sin tur leder till att man kan fokusera mer på sin kärnaffär än på administration. En av våra kunder, Consensus Asset Management, sparar 75 procent av tiden för sin rådgivning genom att använda vårt system. och Nordent sparar 30 minuter per rådgivning, säger Alin. För family offices, då de inte sysslar med kundkännedom, handlar det ofta om att de spridit sina tillgångar på olika depåer och konsolideringen av den här datan är oerhört tidskrävande.

Alin säger att Sharpfin har ambitiösa mål men vill fortsätta att växa kontrollerat och mot breakeven. Till ändamålet har fintech-bolaget under de senaste fyra åren arbetat fokuserat med med skalbarheten av såväl den tekniska plattformen som affärsmodellen.

– Vi gick in i 2021 med fem kunder och nu har vi sju. Vi siktar på sex kunder till under året och har rekryterat säljresurser för att uppnå detta mål. Vi har också nått den skalbarhet vi ville så att vi inte behöver öka våra kostnader för att ta in nya kunder, säger han. Branschen är dock fortfarande väldigt traditionell och det handlar inte om att vara den som springer fortast som blir mest framgångsrik utan den som kan leverera bästa kundnytta och kundnöjdhet.

Han fortsätter:

– Vi har sedan början haft ambitionen att växa långsamt men säkert och även växa i takt med våra befintliga kunder. Man har en naiv tro i början om att tillväxten ska gå fortare men med det sagt har vi tagit in nya kunder och ökat i omsättningen varje år även om det var lite svårare förra året i och med pandemin. Sedan så tar det tid att bygga skalbarhet men vi har nu ett grunderbjudande där vi för varje affär inte behöver utveckla 50 procent mer funktionalitet. Kundanpassningsnivån ligger på 10-15 procent idag och det är vi nöjda med. För att vara ett skalbart, framgångsrikt fintech-bolag handlar det om att hela tiden gå balansgången mellan kunddriven utveckling och ett universellt erbjudande. Lyckas man inte med det riskerar man att antingen inte vara relevant för kunderna eller att 'bara' bli ett konsultbolag.

Om Sharpfin når sina mål kommer bolaget kunna redovisa svarta siffror på månadsbasis under fjärde kvartalet 2021.

– På månadsbasis kommer vi att ha svarta siffror i oktober om vi enligt mål tar åtta kunder med bibehållna kostnader. På årsbasis har vi kostnader på 5,5 miljoner och vi räknar med att nå breakeven på årsbasis nästa år. Vi siktar på en omsättning på 30 miljoner kronor senast 2023 då det också kan bli aktuellt med olika exitscenarier, om det nu blir en börsnotering eller att vi säljer ut delar av bolaget till ett PE-bolag för att snabba på tillväxten.

De mest intressanta marknaderna för fintech-bolaget är Norden, i synnerhet Sverige, Norge och Finland, men även Luxemburg och Österrike samt Schweiz där Markus Alin själv arbetat under en period. En av de nya kunder Sharpfin för en dialog med befinner sig i Norge.

– Vi har pågående dialog och räknar med att stänga ett avtal inom en månad. Det blir vår första kund i Norge och handlar om två bolag som valt att ta in Sharpfin, dels för att öka effektiviseringen av den traditionella förvaltarorganisationen och dels för att öka på volymsidan med hjälp av en robotrådgivare.

Sharpfin är ett ägarlett bolag där grundarna fortfarande sitter på huvuddelen av aktiekapitalet. Hittills har bolaget tagit in 12 miljoner kronor i tillväxtkapital. Den största externa investeraren är investeringsbolaget Katalysen & Partners. Även en rad affärsänglar, däribland en av Storytels grundare Jon Hauksson samt MySQL-medgrundaren Alan Larsson.

– Vi planerar att genomföra en runda om tre miljoner kronor i år, riktad till befintliga aktieägare, säger Markus Alin.

Du har tidigare uttalat dig om att fintech-branschen i Sverige håller på att halka efter. Hur stämmer detta överens med din uppfattning av marknaden idag?

– Vi är inte dåliga inom fintech i sak. Det finns ett bra ekosystem och många spännande nya bolag inom sektorn, men vi har en så starkt koncentrerad sektor där pengarna finns hos fyra stora banker som har en enorm IT-skuld. Och deras kortakommandon på it-sidan speglas på hela branschen, inklusive på fintech-branschen. Data av dålig kvalité gör exempelvis vår affär mindre skalbar än om storbankerna hade modern teknik.

Ser du andra marknader som kommit längre?

– Ja, det finns länder där digitaliseringen av bankerna har kommit längre, till exempel Schweiz. Med en stark koncentration och svagare konkurrens förblir branschen rätt konservativ; det finns ledningsgrupp med självaktning som vill uppröra börsen med att ta enorma kostnader för att uppgradera sina it-system. Det skulle ha gjorts för länge sedan och löpande. Man har missat tåget lite.