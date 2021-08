SEB:s The Next Awards – nu är finalisterna klara

Det var i våras som SEB skapade priset The Next Awards för att hylla hållbart entreprenörskap och de nytänkare och pionjärer som kan skapa en bestående positiv förändring. Priset ska delas ut årligen och rymmer tre olika kategorier som på olika sätt främjar hållbart entreprenörskap - New Ideas, Transformation och Community. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nomineringen till priset började i maj och pågick fram till slutet av juni, då representanter från bland annat SEB:s division Företag & Privatkunder, Sustainable Banking och Venture Capital valde ut totalt nio finalister – tre i varje kategori. Vinnarna kommer att tillkännages vid en livesänd prisceremoni i Konserthuset i Stockholm den 9 september.

De nio finalisterna är:



New Ideas: EnginZyme, Graphmatech, PlasticFri

Transformation: Houdini, Stella Futura, The Humble Company

Community: H22 Helsingborgs stad, SOS Barnbyar, Vägen Ut



Juryn består av:

Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef på Axel Johnson

Jenny Carenco, grundare och vd på Prosper Impact Consulting

Tom Dinkelspiel, ordförande för Öhman och Nordnet

Eva Fors, chef för Google Cloud i Norden

Moa Gürbüzer, grundare av Oddbird

Kamjar Hajabdolahi, grundare och partner på riskkapitalbolaget Blq Invest

Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel

Maija Inkala, från stiftelsen Allbright,

Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB

Lars Wingefors, grundare och vd på Embracer Group