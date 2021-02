SBAB allt större på fastighetslån

– Vår nyutlåning för bolån blev under det fjärde kvartalet med 19,6 miljarder kronor ändå ett av de starkaste någonsin. Under året ökade vår bolåneutlåning netto med 19,3 miljarder kronor och vår marknadsandel ökade till 8,47 procent från 8,42 procent, säger SBAB:s vd Klas Danielsson i vd-ordet.

– Under året ökade vår utlåning till fastighetsbolag från 38,4 miljarder kronor till hela 54,2 miljarder kronor och tog en marknadsandel om hela 34 procent av nyutlåningen under året. Sammantaget ökade bankens marknadsandelar under året inom bostadsfinansiering till fastighetsbolag till 14,29 procent från 11,23 procent och för bostadsrättsföreningar till 10,06 procent från 9,55 procent.

Fjärde kvartalet 2020 (tredje kvartalet 2020)

• Den totala utlåningen ökade med 2,5 procent till 422,8 miljarder kronor (412,3). Den totala inlåningen ökade med 1,3 procent till 135,7 miljarder kronor (133,9).

• Räntenetto ökade med 6,9 procent till 1 010 miljoner kronor (945).

• Rörelseresultatet minskade med 2,7 procent till 619 miljoner kronor (636).

• Kostnaderna ökade till 402 miljoner kronor (310), varav 67 miljoner kronor kommer från en nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar.

• Kreditförlusterna (netto) uppgick till positivt 2 miljoner kronor (positivt 4 miljoner kronor).



Januari–december 2020 (januari–december 2019)

• Den totala utlåningen ökade med 10,2 procent till 422,8 miljarder kronor (383,8). Den totala inlåningen ökade med 4,0 procent till 135,7 miljarder kronor (130,5).

• Rörelseresultatet ökade med 2,3 procent till 2 361 miljoner kronor (2 308). Räntenettot ökade med 7,9 procent till 3 747 miljoner kronor (3 473).

• Kostnaderna ökade till 1 335 miljoner kronor (1 187), drivet av ökade investeringar samt nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

• Kreditförlusterna (netto) uppgick till negativt 32 miljoner kronor (negativt 26).

• Avkastning på eget kapital uppgick till 10,8 procent (11,7).

• Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2020. Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,4 procent (13,1).