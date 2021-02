SAS drabbat av den största hackerangrepp genom tiderna: Jagar fortfarande "fienden på insidan"

Säkerhetschefen fick den första informationen om cyberincidenten den 13 december förra året. Det rapporterar Dagens Näringsliv.

Redan nio månader tidigare, hade en grupp hackare gått in i SolarWinds, en Orion-programvara som används för att hantera och övervaka större IT-infrastrukturer. SAS laddade också ner och installerade detta - och påverkades därmed.

Nu, mer än två månader efter att attacken upptäcktes, letar SAS fortfarande efter "fienden på insidan", enligt säkerhetschef Thomas Widén.

Utöver SAS har också norska Oljefonden blivit utsatt för samma attack.

US Treasury Department, Department of Defense, Department of Justice drabbades cóckså. Mer än hundra företag inom den privata sektorn och totalt nio federala byråer har hittills påverkats i USA.